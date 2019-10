PUBG Mobile: tutti i dettagli dell’evento di Halloween

Ecco svelati tutti i dettagli dell'ultimo aggiornamento di PUBG Mobile, che porta l'evento di Halloween. Vediamo insieme cosa ci aspetta nel battle royale.

Nel corso delle ultime ore, i server di PUBG Mobile sono rimasti offline per preparare all’imminente rilascio dell’aggiornamento 0.15.0 del gioco, disponibile senza costi aggiuntivi rispettivamente su piattaforma iOS e Android.

Subito sono arrivate le dichiarazioni da parte della compagnia di sviluppo, Tencent, la quale ha dichiarato tutte le modifiche apportate al gioco grazie a quest’ultimo aggiornamento. Ricordiamo che l’aggiornamento 0.15.0 sarà disponibile a partire dalla giornata di oggi, 16 ottobre, per i due principali sistemi operativi.

Il peso del download di PUBG Mobile sarà, per questa nuova patch 0.15.0, piuttosto significativo: stando a quanto dichiarato dalla stessa Tencent, parliamo infatti di quasi ben 2 GB di memoria richiesti per entrambe le piattaforme mobile. La versione iOS peserà 1.98 GB, mentre la controparte Android avrà un peso leggermente minore, fissato a 1.76 GB.

Una delle principali aggiunte di questo aggiornamento 0.15.0 consiste nella modalità Payload, in cui i giocatori avranno la possibilità di resuscitare i propri compagni di squadra, portandoli nei pressi di una torre di comunicazione e attivando il processo di rivitalizzazione. Si aggiungono poi nuove armi pesanti inedite, un elicottero e un veicolo di riparo. Oltre a questo, l’introduzione più importante è rappresentata dalla modalità aggiornata a tema Halloween, Survival Till Dawn, che riceverà nuovi oggetti e mostri per l’occasione di fine mese. Ci troveremo a dover fronteggiare una fazione umana a noi ostile all’interno di fabbriche e roccaforti abbandonate. Inoltre, uccidere gli zombie porterà a ottenere degli interessanti equipaggiamenti in grado di fronteggiarli. Al contrario, la modalità The Darkest Night andrà offline per apportare alcune sistemazioni.