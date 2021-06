Quake: la storica saga FPS starebbe per tornare, i primi indizi

Dopo un E3 2021 che ha sancito il ritorno della fiera losangelina, abbiamo assistito con grande entusiasmo anche al ritorno di alcune delle saghe videoludiche che hanno fatto la storia di questo fantastico media d’intrattenimento. Tra queste figurano sicuramente le saghe di Metroid e The Legend of Zelda, ma anche dopo l’E3 le voci di corridoio non smettono mai di riecheggiare per il web, con una sere di recenti rumor che sembrano svelarci il ritorno di Quake con un nuovo capitolo.

A darci qualche indizio sul possibile ritorno di Quake, è stata la nuova puntata del podcast The XboxEra, all’interno del quale Join Sikamikanico, Shpeshal Nick e Sam Tolbert di Windows Central hanno chiacchierato per poco meno di un ora di tutta una serie di tematiche relative al mondo Xbox, e non solo. Tra un tema e l’altro, il trio ha dichiarato che un reboot della saga di Quake potrebbe essere in lavorazione presso i team facenti parte di Bethesda.

La cosa affascinante della chiacchierata, e che sulla faccenda ci si è spinti anche più nel dettaglio. Questo vociferato nuovo Quake sarebbe in sviluppo presso i ragazzi di Id Software, (autori di nuovi DOOM), assistiti dal team di Machine Games, fautori dei più recenti Wolfenstein. A ciò si aggiungono informazioni più relative al gioco, che vedrebbe una protagonista femminile e l’implementazione sia di una campagna in giocatore singolo che una modalità multiplayer.

Di sicuro sono informazioni che stuzzicano parecchio quelle fatte emergere nell’ultima puntata di questo podcast, soprattutto per gli amanti della saga di Quake. Come al solito però, parliamo di voci per niente ufficiali, quindi non ci resta che prendere il tutto con le dovute attenzioni e sperare che in futuro Bethesda possa annunciare un nuovo capitolo dello storico FPS.