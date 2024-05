Le opere della saga di Assassin's Creed sono rinomate per essere tra le più immersive esperienze di azione storica che il panorama videoludico moderno possa offrire. Tuttavia, la serie non si limita solo a questo, bensì include eroi coraggiosi, intrighi a non finire, e la possibilità di esplorare meraviglie in diverse parti del mondo, il tutto offrendo un'esperienza tanto vasta quanto personale grazie a un gameplay che spazia dallo stealth a elementi RPG di combattimento di alta qualità.

Qual è, però, il miglior Assassin's Creed, il titolo più bello della longeva saga? Forse ve lo siete domandato e, se la risposta è positiva, sappiate che non siete gli unici. Magari volete rigiocare solo i capitoli più belli in vista del nuovo Assassin's Creed Shadows, o magari siete solamente spinti dalla nostalgia.

In ogni caso, a seguire vi presentiamo una lista con i migliori giochi Assassin's Creed da giocare nel 2024, curata con precisione e imparzialità. Scegliere solo un titolo, infatti, sarebbe stato riduttivo - e praticamente impossibile! - per cui speriamo che avere una scelta più vasta possa mettere d'accordo tutti i fan della serie.

Qual è il migliore Assassin's Creed?

1. Assassin's Creed II (2009)

Assassin's Creed II è spesso considerato il migliore della serie per aver perfezionato il gameplay introdotto nel primo gioco e per la sua storia coinvolgente. Ambientato nel Rinascimento italiano, segue la storia di Ezio Auditore da Firenze, un giovane nobile che diventa un Assassino per vendicare la morte della sua famiglia. Il gioco è lodato per la sua ambientazione storica dettagliata, la varietà delle missioni e il carismatico protagonista.

Motivi per cui è il migliore:

Introduzione di Ezio Auditore, uno dei personaggi più amati della serie.

Ambientazioni storiche ben ricreate come Firenze, Venezia e Roma.

Miglioramenti significativi nel gameplay, inclusa la fluidità del parkour e del combattimento.

Una trama ricca e ben narrata con un mix di storia, vendetta e scoperta.

2. Assassin's Creed IV: Black Flag (2013)

Assassin's Creed IV: Black Flag porta i giocatori nei Caraibi durante l'Età d'Oro della Pirateria. Il protagonista, Edward Kenway, è un pirata che si trova coinvolto nella guerra tra Assassini e Templari. Il gioco è apprezzato per la sua vasta mappa esplorabile, le battaglie navali emozionanti e la libertà di approccio nelle missioni.

Motivi per cui è al secondo posto:

Innovativa esperienza di gioco con un'ampia enfasi sulle battaglie navali.

Una delle mappe più grandi e ricche di attività della serie.

La combinazione di elementi di pirateria con le meccaniche classiche di Assassin's Creed.

Una storia affascinante che esplora il mondo dei pirati e la lotta per la libertà.

3. Assassin's Creed Odyssey (2018)

Assassin's Creed Odyssey è ambientato nell'antica Grecia durante la Guerra del Peloponneso. I giocatori possono scegliere tra due protagonisti, Alexios o Kassandra, e intraprendere un viaggio epico per scoprire i segreti del proprio passato. Odyssey è noto per le sue vaste ambientazioni, il sistema di gioco di ruolo (RPG) approfondito e la possibilità di fare scelte che influenzano la storia.

Motivi per cui è al terzo posto:

Ambientazioni splendide e diversificate dell'antica Grecia.

Sistema di gioco di ruolo che consente la personalizzazione del personaggio e delle abilità.

Narrazione ramificata con scelte che influenzano l'esito della storia.

Ampia gamma di attività secondarie e missioni che arricchiscono l'esperienza di gioco.

4. Assassin's Creed Origins (2017)

Assassin's Creed Origins segna un nuovo inizio per la serie, introducendo meccaniche di gioco di ruolo e una vasta mappa esplorabile ambientata nell'antico Egitto. Il gioco segue Bayek, un Medjay che combatte per proteggere il suo popolo e scopre le origini della Confraternita degli Assassini. Origins è acclamato per il suo rinnovamento del gameplay e la ricca ricostruzione storica.

Motivi per cui è al quarto posto:

Rinnovamento delle meccaniche di gioco con un approccio RPG.

Ambientazione storica dettagliata e immersiva nell'antico Egitto.

Storia avvincente che esplora le origini della Confraternita degli Assassini.

Varietà di missioni e attività che offrono un'esperienza di gioco profonda e coinvolgente.

Queste sono solo alcune delle nostre scelte per i migliori giochi di Assassin's Creed fino al 2024. Ogni gioco della serie offre un'avventura unica e imperdibile, ed è nostra speranza che questa breve lista aiuti i giocatori a scoprire o riscoprire le gioie di questi capolavori videoludici!