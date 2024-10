Qualcuno ha costruito un computer funzionante all'interno di Minecraft

L'ingegnere informatico Ryan Boulds ha costruito un computer funzionante da 32 bit all'interno del videogioco Minecraft, utilizzando oltre 1,1 milioni di blocchi virtuali. Il progetto, ancora in fase di sviluppo, è diventato immediatamente virale sui social media.

La creazione di Boulds dimostra le incredibili possibilità offerte da Minecraft (che potete trovare su Amazon) come piattaforma per simulare sistemi complessi.

"Ci sono 1.107.419 blocchi in totale", afferma Boulds.

Il computer virtuale è in grado di eseguire operazioni matematiche di base e potrà essere programmato con un linguaggio assembly personalizzato una volta completato.

Boulds, studente di informatica presso l'Union University in Tennessee, ha iniziato a sperimentare con i circuiti di redstone in Minecraft mentre studiava le porte logiche durante il suo corso di laurea.

"Ho cominciato a rendermi conto di quanto il redstone di Minecraft si comportasse in modo simile alla breadboard", spiega Boulds, riferendosi alle piattaforme utilizzate per realizzare i prototipi dei circuiti elettronici.

Partendo da progetti più semplici come una calcolatrice, Boulds ha progressivamente aumentato la complessità delle sue creazioni, arrivando infine a concepire un intero computer a 32 bit.

La struttura attuale occupa un'area enorme all'interno del mondo di gioco, con componenti come l'unità aritmetico-logica (ALU), i registri e la memoria che si estendono a perdita d'occhio.

La realizzazione di un computer funzionante all'interno di Minecraft rappresenta una sfida tecnica non indifferente. Boulds ha dovuto affrontare numerose limitazioni del gioco, come la distanza massima di simulazione dei blocchi, ricorrendo a decine di mod per ottimizzare le prestazioni.

Nonostante l'enorme scala del progetto, con oltre un milione di blocchi, Boulds è riuscito a far girare la sua creazione su un normale laptop da gaming, ottenendo frame rate sorprendentemente elevati grazie all'uso di mod di ottimizzazione.

Il computer virtuale è in grado di eseguire operazioni come addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni, oltre a operazioni logiche bit a bit. Dispone di 16 registri in grado di memorizzare numeri binari con segno a 32 bit.

Per programmare il computer, Boulds ha creato un'interfaccia basata su interruttori che consentono di inserire istruzioni. In futuro, prevede di implementare un'interfaccia utente più avanzata per programmare il computer utilizzando un linguaggio assembly personalizzato simile al codice ARM.

Boulds sta ancora lavorando al completamento del computer, con l'obiettivo di finirlo entro la sua laurea tra due mesi. I prossimi passi includono l'aggiunta di componenti come il program counter, i registri di memoria e la RAM.

L'obiettivo finale è creare un sistema in grado di caricare ed eseguire programmi completi, rendendo il computer virtuale molto più versatile e facile da utilizzare rispetto all'attuale versione che richiede un input manuale per ogni operazione.

Boulds non è il primo a cimentarsi nella creazione di computer all'interno di Minecraft. Si è ispirato ad altri creatori come SethBling e ha citato i tutorial di mattbatwings come risorsa utile per chi vuole imparare a costruire computer con il redstone.

A sua volta, il successo virale dei video del suo progetto su TikTok ha spinto Boulds a condividere le sue conoscenze: "Mi diverto a creare contenuti con un certo merito educativo, mostrando concetti di matematica, ingegneria elettrica e informatica in modo divertente e coinvolgente con brevi video".

Il progetto di Boulds dimostra come Minecraft possa essere utilizzato non solo come gioco, ma anche come strumento educativo per esplorare concetti complessi di informatica ed elettronica in modo intuitivo e coinvolgente. La sua creazione rappresenta un impressionante esempio di ingegno e dedizione, spingendo i limiti di ciò che è possibile realizzare all'interno di un mondo virtuale.