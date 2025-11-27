Sono passati circa trent'anni dalla loro epoca d'oro, ma diciamoci la verità: noi tutti continuiamo ad amare le avventure grafiche punta e clicca degli anni '90. In quegli anni la narrazione interattiva e l'arte del pixel raggiunsero vette ineguagliate, portando storie indimenticabili e umorismo tagliente nelle case di milioni di persone, e la loro eredità continua a influenzare il mondo dello storytelling moderno.

Molti veterani e nuove leve tornano periodicamente a esplorare quei fondali disegnati a mano, a riscoprire capolavori senza tempo o a cimentarsi con gli enigmi "impossibili" che resero quel decennio così speciale. In questi decenni, abbiamo dedicato innumerevoli ore a consumare il tasto sinistro del mouse, ipnotizzati da quella che non era semplicemente una serie di schermate fisse, ma una finestra su mondi narrativi incredibilmente vivi.

Abbiamo imparato ad amare ogni suo aspetto: dai verbi dell'interfaccia SCUMM e la rivoluzione del doppiaggio (il "talkie") che ci hanno accolto in giochi come Day of the Tentacle o Gabriel Knight, all'innovativa gestione dell'inventario, fino alla profondità dei dialoghi a scelta multipla che ha reso il PC la casa indiscussa degli enigmi laterali e delle grandi storie.

L'era delle avventure grafiche non fu semplicemente un passatempo; rappresentò una pietra miliare artistica e culturale, sbalordendo da subito e mantenendo la sua aura di "genere colto" per anni, grazie a sceneggiature degne di Hollywood, un design artistico evocativo e una sfida intellettuale che stimolava la mente come poche altre cose.

Ha contribuito a definire lo standard per l'interazione mouse-tastiera, la logica del "combina oggetto A con oggetto B" e l'ironia che rompeva la quarta parete, influenzando profondamente l'industria per gli anni a venire. Chi non ricorda con un misto di affetto e frustrazione la "caccia al pixel"? O la soddisfazione di aver capito come usare un pollo di gomma con una carrucola nel mezzo? O ancora, le iconiche musiche MIDI o iMUSE che partivano in loop, preludio di avventure indimenticabili in capolavori come The Secret of Monkey Island, Broken Sword, Indiana Jones and the Fate of Atlantis o Simon the Sorcerer?

Al netto di questi ricordi, dei pomeriggi passati a tentare ogni combinazione possibile nell'inventario e delle settimane bloccati su un singolo enigma aspettando che una rivista pubblicasse la soluzione, quanto conoscete davvero quest'era? Siete sicuri di ricordare ogni citazione, i segreti nascosti dietro le rivalità tra LucasArts e Sierra, le logiche assurde (la famosa "moon logic") o la differenza tra un'avventura testuale e una grafica?

Per rispondere a questa domanda e celebrare un'epoca che ha segnato la storia (e continua a farlo nel cuore dei nostalgici), abbiamo pensato di proporvi un nuovo quiz, dedicato interamente all'universo delle avventure grafiche punta e clicca anni '90.

Potete mettervi subito alla prova cliccando il pulsante qui sopra: Le regole sono semplicissime e ormai le conoscete: ci sono quattro risposte possibili e solo una è quella corretta. Ma fate attenzione al tempo: avete solo 20 secondi per rispondere a ciascuna domanda!

Al termine del quiz otterrete un punteggio che certificherà il vostro livello di preparazione: siete un semplice "Mozzo su Melee Island" o un autentico e infallibile "Pirata Leggendario"? Potrete condividere il risultato con amici e altri lettori per lanciare la sfida e scoprire chi è il più esperto. A questo punto, non ci resta che augurarvi buona fortuna (e sperare che non vi serva la soluzione!). Segnalateci eventuali errori o criticità. Le risolveremo in tempi brevi.