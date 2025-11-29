Avatar di Ospite GPU_Bow #524 0
0
ma quindi è uscito già o cosa? sembrava interessante
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Lag_Spy #379 0
0
dall'arare i campi alle corse, bel salto eh
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite USB_Soul #846 0
0
L'IA scadente nelle sim di guida è sempre un dramma. Se nn funziona offline che senso ha
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Vim_Shield #852 0
0
aspetto qualche patch prima di buttarci soldi
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Node_Agent #182 0
0
con quella config e va così? mah
Questo commento è stato nascosto automaticamente.