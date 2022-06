Se volete fare un po’ di esercizio fisico oppure provare a sperimentare i vostri videogiochi preferiti in una maniera completamente inedita, allora abbiamo trovato l’applicazione (disponibile solamente su Android) che fa per voi. Stiamo parlando di STEPL, un’app appunto disponibile per Android che non fa altro che chiedervi di muovervi nella vita reale per far avanzare il personaggio di un videogioco.

Potremmo stare ore a spiegarvi il funzionamento, ma è più semplice testare il tutto e soprattutto vedere in azione come funziona. In pratica, STEPL non farà altro che rilevare il vostro movimento dal vostro telefono. Per far muovere un qualsiasi personaggio di un qualsiasi videogioco non dovrete far altro che camminare sul posto. Un’idea tanto semplice e geniale, quanto bellissima da vedere.

Nel filmato, che trovate poco più in basso, il programmatore di STEPL mostra alcuni esempi. Si comincia da Night City, la città di Cyberpunk 2077, e si finisce con l’America devastata dall’estinzione di massa di Death Stranding. L’unico difetto è che ovviamente il telefono non può rilevare il movimento della testa, ma se combinato con la realtà virtuale, questa nuova app può permettere l’introduzione di nuove esperienze di gameplay, soprattutto nei classici giochi che finiscono (molto spesso) nell’errato genere dei “walking simulator”. Chiaramente si tratta di un esperimento, anche se è in versione 1.0. Probabilmente potreste incappare in qualche piccolo problema, ma nulla di grave: l’applicazione è infatti perfettamente funzionante e ogni bug può essere prontamente segnalato allo sviluppatore.

Potete scaricare l’applicazione per Android visitando questo indirizzo. Una volta faccio ciò, l’app dovrà comunicare con la sua controparte per Windows, che potete scaricare qui. Una volta configurato il tutto, non ci sarà bisogno di ulteriori procedimenti. STEPL funzionerà con tutti i videogiochi della vostra libreria Steam, GOG, Origin, Epic Games e così via. Siete pronti a sperimentare questo nuovo approccio di gameplay?