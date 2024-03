Fleximan ora è anche un gioco, andate a distruggere autovelox

Una delle notizie di cronaca che ha avuto più rilevanza negli ultimi mesi sia sui social nei telegiornali è, senza dubbio, la vicenda Fleximan. Molto probabilmente avrete sentito parlare almeno una volta di questo uomo (o meglio, gruppo di uomini) il cui "hobby" è quello di sradicare gli autovelox dalle strade italiane, soprattutto nelle regioni del nord. Ebbene, e se vi dicessimo che ora è diventato anche un videogioco?

Lo studio di sviluppo italiano Serio Studio ha, infatti, sviluppato un gioco intitolato proprio "Fleximan" che potete trovare su Steam alla estremamente modica cifra di 0,89€. Come facilmente intuibile, vestirete i panni del personaggio diventato popolare e il vostro scopo sarà quello di sradicare più autovelox possibili.

La descrizione del gioco recita proprio così: "Sei pronto a diventare Fleximan, il paladino delle strade? In questo gioco adrenalinico, la tua missione è semplice ma audace: salvare i cittadini dalle multe e ripristinare la giustizia sulle strade della nostra piccola città veneta."

Per compiere il vostro obiettivo avrete a disposizione un arsenale di strumenti, tra cui un martello flessibile, e oltre ai velox dovrete eliminare anche i dossi. Inoltre, potrete esplorare la città veneta in cui è ambientato il gioco, scoprendo "storie intriganti".

Ovviamente si tratta di un gioco ironico, tanto che si completa al 100% in meno di 30 minuti, e pensato per puro divertimento. Insomma, l'ideale per farsi una risata nell'attesa che le forze dell'ordine riescano ad acciuffare quelli che sono veramente i responsabili per i crimini commessi nelle strade italiane.