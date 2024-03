Questi altoparlanti RGB per il tuo PC costano solo 21€! ASSURDO

Se amate giocare al PC, guardare video o anche solo ascoltare musica e, per questo, volete equipaggiare la vostra postazione con una coppia di speaker che non siano solo di qualità e che suoni bene, ma che si propongano anche con un design sfizioso e "in tinta" con la vostra scrivania, allora questa offerta Amazon dedicata agli ottimi altoparlanti Trust Arys Compact è quello che fa al caso vostro! Sullo store, infatti, potrete acquistare questi ottimi altoparlanti a soli 21,70€, anziché 34,99€, approfittando così di uno sconto del 38%!

Trust Arys Compact, chi dovrebbe acquistarli?

Gli altoparlanti Trust Arys Compact sono l'ideale per chi cerca un’esperienza audio di alta qualità senza occupare troppo spazio. Con una potenza di picco di 12 Watt, offrono un suono ricco e pieno di bassi, rendendoli perfetti per ascoltare musica, giocare o guardare film da PC o laptop. La loro versatilità li rende adatti sia per l’ambiente domestico che per l’ufficio, aggiungendo un tocco di stile grazie all’illuminazione LED con ciclo di colori automatico.

Facilissimi da installare, si collegano al vostro PC grazie al loro design Plug & Play! Basta infatti collegare un cavo USB per l'alimentazione e un cavo AUX da 3,5 mm per l'audio ed il gioco è fatto! In tal senso, possono quindi essere collegati facilmente a qualsiasi altro dispositivo, a patto di poterli poi alimentare via USB.

Alimentazione USB che, ovviamente, serve anche a supportare il sistema di illuminazione a LED che non solo aggiunge un tocco estetico davvero accattivante, ma permette anche di illuminare il controllo del volume, rendendolo così facilmente raggiungibile al buio.

Insomma, per poco più di 21 euro diremmo che questi altoparlanti possono risultare un discreto affare per tutti, specie per quei giocatori o PC user che, senza troppe pretese, vogliono migliorare la resa acustica della loro postazione di gioco.

Vedi offerta su Amazon