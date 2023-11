Questo gioco ha venduto 1 milione di copie senza fare marketing

Wobbly Life è un gioco strano, assurdo direbbe qualcuno; non tanto assurdo quanto il teatro di Beckett ma sicuramente qualcosa che può lasciare perplessi la maggior parte di noi. Ma in molti lo stanno adorando, abbastanza persone da fargli vendere un milione di copie. Senza che i suoi creatori abbiano speso un centesimo in pubblicità

Moli hanno confrontato il fenomeno a Human: Fall Flat, un titolo che oggi conta su circa 45 milioni di giocatori. La somiglianza è evidente: una grafica basilare, per non dire semplicistica, e personaggi che rispondono in modo un po’ casuale ai comandi. I movimenti sono vittime di un motore fisico implacabile, e il punto è proprio cercare di trovare un barlume di ordine nel caos e sfruttarlo per portare a casa l’obiettivo. In un certo senso sono tutti figli di Flappy Bird.

Si fallisce di continuo, si fallisce miseramente, ma il punto è proprio che in questo tipo di gioco i ripetuti fallimenti sono parte del divertimento. Non nello stesso modo in cui ci godiamo giochi come Elden Ring (qui la nostra guida completa a Eden Ring), ma forse qualcosa in comune c’è. Anche nei roguelike fallire non fa solo parte del divertimento, a volte forse è il divertimento, con l’articolo determinativo.

Wobbly Life è sviluppato dall'azienda britannica Rubber Band Games, ed è stato definito "GTA incontra Human: Fall Flat". Ci sono i movimenti caotici e incontrollabili, ma anche obiettivi da realizzare, libertà di movimento e un mondo un po’ più grande e variegato.

No Facebook URL found

"Dopo aver terminato il tirocinio, la mia salute mentale era bassa, così ho deciso di imparare a mettere in rete un videogioco e, più precisamente, a mettere in rete la fisica in un videogioco. Questo è stato l'inizio di Wobbly Life”, racconta a GamesIndustry.biz il direttore di Rubber Band Games Tom Dunn.

Insieme a tre soci, qualche tempo dopo ha pubblicato tramite l'Early Access, trovando un buon successo quasi subito. Il fatto interessante è che la comunicazione è stata a costo zero. Dunn racconta di come hanno creato una piccola comunità su Discord, che ha messo in moto il passaparola. E poi, aggiunge, sono riusciti a far giocare alcuni youtuber, che a loro volta hanno aiutato a consolidare la community.

Dopo tre anni, Wobbly Life è ancora in Early Access e continua a ricevere frequenti aggiornamenti ed espansioni. Il gioco ha totalizzato 1,7 miliardi di visualizzazioni su YouTube e ha attirato l'attenzione di diversi editori, desiderosi di portare avanti il gioco. Tra questi c’è anche Curve, che aveva pubblicato proprio Human: Fall Flat.