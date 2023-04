La vera innovazione nel genere degli sparatutto è generalmente molto rara, ma sembra finalmente che sia un arrivo un titolo con qualcosa di nuovo. In Unrecord, FPS di natura indie, l’azione è infatti mostrata dalla prospettiva di una bodycam della polizia e il risultato è un aspetto incredibilmente fotorealistico.

Oltre a combattimenti intensi con armi da fuoco, il gioco includerà elementi immersive sim; per esempio, sarà possibile parlare con la gente e scegliere tra diverse opzioni di dialogo che porteranno a percorsi narrativi differenti. Ovviamente, è il comparto tecnico di Unrecord a impressionare oltre modo: sviluppato con Unreal Engine 5, il titolo è probabilmente tra gli FPS più realistici mai visti. Potete ammirare voi stessi il trailer qui sotto.

La data di uscita non è ancora stata annunciata, quindi per ora ci domandiamo come sarà effettivamente giocare a un titolo del genere, dato che una telecamera così mossa potrebbe rappresentare un problema in un FPS. Detto ciò, per ora non possiamo far altro che ammirarne l’incredibile realismo.

Prima di salutarci vi consigliamo di fare un salto anche sul nostro canale YouTube, dove potrete trovare video dedicati al mondo videoludico a 360 gradi.