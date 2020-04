Quiplash 2 InterLASHional: da oggi su Steam

In questi giorni i party game sono una manna dal cielo per i giocatori più casual, o anche per chi semplicemente ha voglia di giochicchiare durante una video chiamata con i familiari e gli amici. Uno dei più apprezzati tra questi, seppur di un genere davvero di nicchia, è Quiplash 2 InterLASHional e da oggi sarà disponibile su Steam! Per 8,19 euro il gioco permette a 8 giocatori di competere a suon di risate e intuizioni.

Per vincere una partita di Quiplash 2 InterLASHional dovrai dare la miglior risposta tra due opzioni e sperare che anche gli altri partecipanti alla sfida clicchino sulla stessa risposta. Unirsi ad una partita è semplice: basta collegarsi alla pagina jackbox.tv con uno smartphone o con un browser qualsiasi. Invece possono arrivare fino a 10 migliaia gli spettatori che potranno votare le risposte più divertenti, funzione davvero interessante per le live in streaming con il pubblico. Il gioco è ovviamente localizzato anche in italiano: siamo di fronte ad uno di quei rari giochi tradotti in più lingue.

“Nelle scorse settimane, abbiamo visto un aumento dei giocatori che usano i nostri giochi per collegarsi l’uno con l’altro in video chiamate o mentre sono in casa con i loro familiari”, queste le parole di Mike Bilder, capo di Jackbox Games. “In questi momenti difficili, speriamo che questo gioco possa portare momenti di gioia e di connessione. Ecco perché abbiamo deciso di pubblicare il gioco prima”. Quiplash 2 InterLASHional è adesso su Steam, compatibile con Windows, Mac e Linux. I consolari tra noi dovranno aspettare qualche giorno in più per provare a divertirsi tra titoli improbabili e risposte surreali.

I videogiochi in tempo di quarantena ci avvicinano, soprattutto quando decidiamo di giocare mentre chiacchieriamo in chat vocale con i nostri amici o parenti. Innegabile che in questi casi più il gioco è caciarone, più l’aria di allegria aumenta esponenzialmente. Probabilmente in questo momento, ci vorrebbero in effetti più giochi che lasciano spazio alle chiacchiere alle risate per trasformare una serata di gioco in una serata tra amici: quanti più possibili.