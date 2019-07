RAGE 2: disponibile il secondo Major Update e dettagli sul nuovo DLC

RAGE 2 si aggiorna con un nuovo major update e ci dà nuovi dettagli sul nuovo DLC: ecco quanto è stato annunciato al QuakeCon 2019.

QuakeCon 2019 vuol dire sopratutto DOOM e in particolar modo DOOM Eternal, ma non dobbiamo dimenticarci che Bethesda ha a disposizione anche grandi IP. Durante la conferenza di Dallas, id Software e Avalanche Studios hanno svelato che è disponibile il secondo Major Update di RAGE 2. Inoltre, sono stati svelati i primi dettagli sul DLC Rise of the Ghosts, con tanto di periodo di uscita su PC, PS4 e Xbox One.

Inizialmente atteso per fine luglio, l’espansione Rise of the Ghost arriverà a settembre, in una data ancora da precisare. Sappiamo che conterrà nuove missioni della storia e tante attività secondarie perfette per chi ha già dominato l’endgame. Ci verrà donata anche una nuova regione da esplorare: la Zona Devastata, che porterà con sé una nuova fazione nemica mai vista dotata di armi distruttive. Inoltre, verranno aggiunte molte armi e abilità da far sbloccare al nostro Ranger.

Update 2 is bringing the heat with new ways to play (OMG NG+??), new features, and new fixes. Read up on all the details! pic.twitter.com/EC5mXT2iaF — RAGE 2 (@rage) July 25, 2019

Sappiamo però che ci sarà anche una seconda espansione per RAGE 2. Quest’ultima sarà messa in vendita a novembre e a quanto pare punta ad offrire lo stesso tipi di contenuto di Rise of the Ghost, ovvero una nuova area, nuovi nemici, armi e missioni.

Per quanto riguarda il Major Update 2, si tratta di un aggiornamento gratuito che porta ai giocatori il New Game +, la modalità Ironman (ovvero con permadeath), un nuovo livello di difficoltà estremo (Ultra-Nightmare) e tutta una serie di skin per le armi, due codici cheat e una nuova voce, ovvero quella di B.J. di Wolfenstein. Diteci, cosa ne pensate delle novità per RAGE 2?