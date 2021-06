Rainbow Six Extraction, ecco il reveal trailer del nuovo titolo della serie

Come vi avevamo annunciato un po’ di giorni, fa nel prossimo Ubisoft Forward che si terrà il prossimo 12 Giugno, uno spazio sarebbe stato dedicato al nuovo titolo della serie di Rainbow Six. Ancora però non era chiaro quale sarebbe stato il nuovo titolo dato che in origine doveva essere “Quarantine” ma poi era stato cambiato in seguito agli avvenimenti che hanno colpito tutti noi durante l’ultimo anno. Una scelta più che condivisibile da parte degli sviluppatori. Oggi invece, abbiamo finalmente il reveal del nuovo titolo definitivo che avrà questo nuovo capitolo della serie. Diamo quindi il benvenuto a Rainbow Six Extraction.

Il tutto è stato inoltre accompagnato da due video, che è possibile vedere anche sul nuovo account twitter ufficiale dedicato al prossimo titolo della serie, e che vi consigliamo di tenere d’occhio per ogni novità. All’interno di uno di questi due video che vi lasceremo anche all’interno di questa notizia è possibile vedere l’incipit della “trama” e cosa saremo chiamati a combattere durante le scorribande con i nostri amici. In Rainbow Six Extraction un essere alieno ha preso il completo possesso di una base e noi saremo chiamati a collaborare con i nostri amici per riuscire ad evitare il disastro.

Gli sviluppatori inoltre sono tanto convinti che piacerà a tutti i fan di Siege anche per le somiglianze che avrà con quest’ultimo, dato che le fondamenta di questo nuovo capitolo hanno proprio alla base quelle dello sparatutto tattico che sta avendo una lunghissima vita, anche grazie alla community che lo popola. Non ci resta quindi che attendere il prossimo Sabato per capire cosa ci aspetta e soprattutto avere nuove informazioni a riguardo.

Vi ricordiamo che seguiremo tutto l’E3 in diretta, con due maratone fissate nelle giornate di Sabato 12 e Domenica 13. Inoltre troverete una pagina dedicata che racchiuderà tutte le notizie e le anteprime per non perdervi nulla di uno degli eventi più attesi dell’anno.