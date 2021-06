Ubisoft: il nuovo evento digitale avrà un grosso assente

Tra pochissimi giorni si terrà l’evento videoludico più importante dell’anno, ovviamente stiamo parlando dell’E3. Tra i protagonisti di questo show, che ricordiamo essere rigorosamente online, c’è Ubisoft. La nota azienda francese avrà sicuramente degli annunci davvero succosi da rivelare, con magari diverse triple A in arrivo nel corso di questo o del prossimo anno.

Come ben saprete diversi mesi fa Ubisoft ha deciso di rimandare a data da destinarsi il remake di Prince of Persia le Sabbie del Tempo. Dopo innumerevoli critiche nei confronti del trailer mostrato durante l’evento dell’azienda francese, il team di sviluppo ha deciso di prendersi del tempo extra per lavorare al meglio, decisione più che giusta visto che il capitolo risulta essere uno dei più amati dagli appassionati del principe.

Purtroppo proprio in queste ore l’account ufficiale di Prince of Persia ha comunicato che il remake delle Sabbie del Tempo non verrà mostrato durante l’evento di Ubisoft. Una pessima notizia per coloro che avrebbero voluto vedere il principe in azione con una grafica decisamente rivisitata. Sembra quindi che questa remastered abbia bisogno ancora un po’ di tempo per venir mostrata ufficialmente, in questo momento ci azzardiamo a dire che probabilmente si vedrà solo a fine anno con una possibile data di uscita in programma per il 2022.

Prince Of Persia: The Sands Of Time Remake will NOT be at Ubisoft Forward https://t.co/S3LqY6KGDh — Idle Sloth (@IdleSloth84) June 7, 2021

Essendo una nostra speculazione vi invitiamo a prenderla, come di consueto, con le dovute pinze. Un vero peccato non vedere il principe in azione anche perché, ricorderete bene, che il primissimo trailer apparso a inizio anno ha subito ingenti critiche da parte della community. Plausibile che Ubisoft abbia in mente di creare un remake a doc visto e considerando che il primo storico capitolo di questa gloriosa trilogia nata nel 2003 risulta essere probabilmente quello più apprezzato. Fateci sapere cosa ne pensate di questa notizia con un commento qui sotto nella sezione dedicata.