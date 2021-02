Rainbow Six Quarantine: trapelato in rete il primo video gameplay?

Con i fan della saga in trepidante attesa di saperne di più, dopo le recenti voci di corridoio sul cambio del nome (che hanno portato Ubisoft a commentare promettendo novità a breve), sono trapelati in rete un breve gameplay e uno screenshot in game dell’atteso Rainbow Six Quarantine. Il titolo, ispirato dall’evento ‘Outbreak’ di Rainbow Six Siege, è stato annunciato nel 2018, ma da allora ha fatto perdere le sue tracce. Ovviamente, vi invitiamo a prendere con le pinze il materiale trapelato, in quanto non è ufficiale e potrebbe rivelarsi falso.

Nel brevissimo video di gameplay, l’utente controlla Vigil in squadra con Tachanka e Lion (tutti e tre operatori già noti ai giocatori di Rainbow Six Siege) in una mappa denominata ‘Officina’. Seppur breve, il filmato mostra l’interfaccia utente e un elemento di gameplay, ovvero una sacca stracolma di parassiti a cui Vigil spara. Cosa conterrà? Un virus? Oppure è un punto che genera nemici? L’immagine postata su reddit, invece, ha svelato la presenza della ‘Modalità Scorta’.

Da quanto visto, sembrerebbe che Quarantine non si distaccherà molto da Siege, con gli operatori (e probabilmente anche i loro gadget unici) che verranno riadattati al gioco e al PvE. Il nuovo titolo della saga, avrebbe dovuto veder la luce lo scorso 2020 ma, ironia della sorte, ha subito un notevole ritardo a causa della pandemia di COVID-19 che continua ad affliggere l’intero globo. Al momento, Ubisoft non ha fissato una specifica finestra di lancio, ma la sua pubblicazione è prevista per quest’anno.

Ecco qui di seguito la descrizione del gioco: “Tom Clancy’s Rainbow Six Quarantine è uno sparatutto tattico cooperativo a 3 giocatori ambientato alcuni anni nel futuro dell’universo di Rainbow Six. Gli operatori Rainbow dovranno affrontare una nuova specie di parassita alieno mutato. Questo nuovo nemico è il più letale e stimolante di sempre, in quanto infetta gli ospiti umani e l’ambiente circostante“.