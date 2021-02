Rainbow Six Quarantine potrebbe cambiare nome, novità in arrivo?

Da quando Rainbow Six Quarantine è stato annunciato, ormai più di un paio di anni fa, Ubisoft non ci ha mostrato alcun aggiornamento sullo stato del nuovo titolo del brand sparatutto tattico. Dopo il grande successo riscontrato con Rainbow Six Siege, la folta community di appassionati al brand sono rimasti incuriositi da Quarantine, senza per riuscire mai a scoprire di più di questo nuovo inaspettato capitolo del franchise.

Sappiamo che Rainbow Six Quarantine sarà un titolo cooperativo incentrato sulla modalità Outbreak di Rainbow Six Siege. Il gioco è stato annunciato ben prima che ci trovassimo all’interno di un pandemia globale in cui ci si è anche trovati a tutti gli effettivamente in quarantena, e per questi motivi è possibile che il gioco in tutto questo tempo di assenza abbia anche cambiato nome in Rainbow Six Parasite.

Quella che sembra una mera speculazione è in realtà il frutto delle scoperte di un utente, che, vagando per il PlayStation Network si è trovato dinnanzi a tutta una serie di nuovi artwork relativi a quello che una volta conoscevamo come Rainbow Six Quarantine e che ora sembra essere diventato Parasite. Manca ancora un annuncio ufficiale da parte di Ubisoft, ma stando ad alcune dichiarazioni recenti della compagnia è possibile che il tutto verrà reso pubblico a breve.

Durante la scorsa riunione con i propri azionisti, infatti, Ubisoft aveva dichiarato di star valutando la possibilità di cambiare il nome ad un gioco, proprio Rainbow Six Quarantine. Sembra quindi che ci sia da attendere solo un annuncio ufficiale, e magari il tutto potrebbe avvenire a breve insieme a diverse novità relative a questo nuovo progetto del brand tattico di Ubisoft. Cosa ne pensate di questo possibile cambio di nome da Quarantine a Parasite?