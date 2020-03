Rainbow Six Siege: leakato il nuovo evento, Gang Destruction!

Sembra proprio che Ubisoft stia per lanciare un nuovo evento a tempo limitato per Rainbow Six Siege. Gang Destruction, questo è il nome dell’evento: a quanto pare si tratta di una modalità cooperativa per tre giocatori sulla vecchia mappa Hereford Base. Il più che attendibile leaker, Roly Noly, ha caricato online un filmato della prossima modalità: ve lo lasciamo qui sotto a corredo dell’articolo.

Roly Noly dice che l’evento contiene delle “casseforti che bisogna conquistare” e anche che “ogni pavimento è completamente distruttibile“. Nonostante Hereford Base abbiamo oramai qualche anno alle sue spalle, nel video è mostrata la variante precedente al probabile rework, ci viene mostrata in maniera un tantino differente; è stato portato a termine un rinnovamento della mappa per farla apparire più come una antica dimora in un terreno di campagna riempito di preziose opere d’arte e lingotti d’oro.

Ubisoft comunque non ha ancora annunciato nessuna modalità addizionale per Rainbow Six Siege, né tanto meno un rework della mappa Hereford Base, quindi se questo evento vedrà la luce o meno, rimane ancora da vedere. I colleghi di PCGames hanno addirittura contattato la casa di sviluppo per un commento sulla faccenda, ma le risposte tardano ad arrivare. Che questo silenzio possa essere un segno di ammissione? Quel che invece ha annunciato Ubisoft è il nuovo Battle Pass per Rainbow Six Siege, che sarà disponibile sin dal prossimo 22 Aprile: conterrà l’usuale lista di nuove sfide e delle ricompense grafiche, tra cui la hunting-themed elite per l’operatore Buck.

Rainbow Six Siege è disponibile per le seguenti piattaforme: PS4, PC, Xbox One. Un FPS online tattico e basato sull’abilità e sull’esperienza dei giocatori, fortemente orientato verso il competitivo, prova a buttarti nella mischia e scegli l’operatore che più si confa al tuo stile di gioco. Ogni personaggio ha delle abilità uniche: qual è il vostro preferito? Scrivetelo nei commenti!