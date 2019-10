Rainbow Six Siege: nuovo operatore in “stile Spider-Man”?

Rainbow Six Siege avrebbe potuto vedere l'introduzione di un operatore in stile "Spider-Man"? A quanto pare, sì, era un'idea di Ubisoft.

Rainbow Six Siege, lo sparatutto di Ubisoft, dispone di un buon numero di operatori, oggigiorno. Visto il successo costante del titolo, però, gli sviluppatori non hanno certo intenzione di smettere. Il team è costantemente al lavoro per trovare idee interessanti da implementare e non si fa problemi a spiegare quali progetti sono stati messi sul banco da lavoro degli studi di Ubisoft. Oltre all’idea di un’unità cinofila, si è pensato a un operatore “in stile Spider-Man”.

Jean-Baptiste Hallé ha raccontato ai microfoni di IGN USA di “averne discusso un paio di anni fa. Si stratta dell’incubo di ogni level designer.” Pare quindi che per ora non sia un’opzione percorribile: i soffitti, infati, non sono stati pensati per essere interagibili, di conseguenza l’intera struttura dei livelli dovrebbe essere ripensata. I droni Yokai, per esempio, pur essendo piccoli danno già dei problemi: un intero operatore con abilità del genere sarebbe molto complesso da gestire.

Hallé spiega inoltre: “Adorerei creare dei prototipi se ne avessimo il tempo, perché è veramente molto divertente. Cosa succede se ti lasci cadere su qualcuno?” Questo tipo di contenuti, infatti, sono prima di tutto il frutto di tentativi: non esiste un modo esatto per produrre un operatore in stile Spider-Man, quindi servirebbe tempo per sbagliare e riprovare.

Per ora, manca ancora una stagione per concludere l’Anno 4 di Rainbow Six Siege, la quale introdurrà operatori dal Kenya e dall’India. Dopo di che, con l’arrivo dell’Anno 5, pare che gli operatori arriveranno dalla Grecia. Il futuro è però incerto e, chissà, magari l’idea di uno “Spider-Man Siege”potrebbe essere rimessa sul tavolo da lavoro. Voi cosa ne pensate? Che tipo di operatore vorreste vedere in-game? Sempre in ambito RSS, lo sapevate che Ubisoft ha fatto causa a un gruppo di venditori di cheat, tra i quali figurano anche un minorenne (e sua madre!).