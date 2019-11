Rare e Obsidian annunceranno le loro nuove IP all’X019?

Durante l'X019 Rare e Obsidian potrebbero annunciare ben 2 nuove IP in esclusiva per Xbox e PC. Ecco cosa sappiamo.

Domani sera alle 21:00 inizierà lo speciale Inside Xbox dell’X019, evento annuale ripartito l’anno a Città del Messico e che quest’anno spostato in Europa, precisamente a Londra.

C’è tanta attesa nel rivedere titoli già annunciati come Bleeding Edge, Battletoads, Age of Empires IV, Wasteland 3 e quant’altro, ma anche per alcune sorprese che potrebbero giungere all’evento stesso.

Nelle ultime ore il noto insider ZhugeEX che già in passato diede informazioni certe su Project Scorpio, Scarlett ed esclusive, ha spiegato che durante la live stream di domani verranno annunciate due nuove IP da Rare e Obsidian, entrambe esclusive ovviamente per Xbox e PC.

XO19 is worth watching tomorrow if you’re a fan of Xbox Game Studios. The event will have solid 2020 release dates for XGS games like Bleeding Edge, Minecraft Dungeons and Wasteland 3. New IP from Obsidian and Rare. A shadow drop. Plus much more. pic.twitter.com/7n26jSrrKQ — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) November 13, 2019

Il titolo dello studio londinese dovrebbe essere un’avventura in terza persona con la partecipazione di Grant Kirkhope, storico compositore di Banjo-Kazooie e Goldeneye 007, oltre che del recentissimo e italianissimo Mario + Rabbids Kingdom Battle. Il titolo, stando alle voci, sembrerebbe distante di anni dal rilascio.

Per quanto concerne il gioco Obsidian è un mistero, sembra veramente incredibile che il team di Irvine sia riuscito a sviluppare un gioco in contemporanea con The Outer Worlds e la versione console di Pillars of Eternity 2. Se tanto ci da tanto, il gioco potrebbe essere un gioco di ruolo, forse con alcuni elementi survival, come vociferato tempo fa.

Cosa ne pensate di questi annunci? Credete che Microsoft possa realmente annunciare ben due nuove proprietà intellettuale in vista del nuovo anno? Si prospetta un grandissimo X019.