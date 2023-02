Avete pensato di aprire un canale Twitch, o magari già ne avete uno e, semplicemente, volete cambiare il vostro microfono per un uno più performante e che, magari, sia anche esteticamente valido? Allora vi suggeriamo di non perdervi questa offerta, giacché è relativa ad un’ottimo microfono da stream a marchio Razer, oggi scontato del 47%!

L’oggetto in questione è lo splendido Razer Seiren V2 X, un microfono da streaming dal prezzo di ben 109,99€, oggi scontato da Amazon quasi alla metà del suo prezzo originale, e dunque acquistabile a soli 58,50€!

Un prezzo davvero abbordabile per un prodotto di grande pregio che, forte di una qualità costruttiva lodevole, vi garantirà una cattura del suono perfetta e priva di sbavature, grazie soprattutto al suo condensatore da 25 mm, in grado di catturare la voce in modo preciso, soprattutto nella gamma di frequenze alte, così che la vostra voce risulti sempre chiara e naturale.

Ma non è tutto, perché questo splendido prodotto, oltre a vantare un design accattivante (ideale da tenere in bella mostra nel corso delle proprie sessioni in live), è anche in grado di sopprimere in modo efficace i rumori di fondo, come ad esempio i comuni click del mouse o il suono causato dalla digitazione sulla tastiera, segno che si tratta di un prodotto realizzato da chi è cosciente delle esigenza degli streamer, ma soprattutto di quei creator interessati al gaming.

Progettato per evitare automaticamente fenomeni di clipping ed eventuali distorsioni, il Seiren V2 X è persino dotato di “shock absorber” integrato, che previene vibrazioni o suoni fastidiosi nel caso in cui, ad esempio, lo si urti o lo si faccia cadere durante le proprie sessioni in diretta!

Ciò detto, non ci ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito il vostro acquisto, così che possiate accaparrarvi questo eccezionale microfono prima che vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!