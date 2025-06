La notizia in un minuto

Ready or Not, lo sparatutto tattico in prima persona di VOID Interactive che ha conquistato oltre 9 milioni di giocatori su PC, arriverà su console il 15 luglio 2025 per PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Il titolo si distingue nel panorama degli sparatutto per il suo approccio strategico che privilegia la pianificazione tattica rispetto all'azione pura, mettendo i giocatori nei panni di agenti SWAT che devono completare operazioni minimizzando le perdite umane e privilegiando la comunicazione di squadra. VOID Interactive ha preparato diverse edizioni per il lancio console: l'edizione standard a 49,99 euro, la Day One Edition allo stesso prezzo con tre armi bonus, e la Deluxe Edition a 69,99 euro che include contenuti aggiuntivi come i pacchetti Home Invasion e Dark Waters. Il passaggio dalle piattaforme PC alle console rappresenta una sfida importante per gli sviluppatori, che dovranno adattare controlli e interfaccia mantenendo la precisione richiesta dalle operazioni tattiche pur garantendo l'accessibilità necessaria per conquistare il pubblico console, potenzialmente meno familiare con questo genere di esperienze strategiche.