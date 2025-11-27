Se siete appassionati di gaming, non potete lasciarvi sfuggire questa opportunità. Comet propone una delle offerte più interessanti di questo Black Friday 2025: il bundle PS5 Digital Edition insieme a EA SPORTS FC 26, il nuovo capitolo della celebre saga calcistica, a soli 349€. Un’occasione imperdibile per chi desidera rinnovare la propria console o iniziare subito a giocare al titolo più atteso dell’anno.

Valido dal 20 Novembre al 01 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Vedi offerte su Comet

Bundle PS5 + FC 26, perché approfittarne?

Questo bundle rappresenta il perfetto equilibrio tra tecnologia e intrattenimento. La PS5 Digital Edition, nota per le sue prestazioni elevate e la grafica mozzafiato, vi permetterà di vivere ogni partita di FC 26 con fluidità e realismo senza precedenti. EA SPORTS FC 26, con modalità aggiornate e roster sempre aggiornati, garantisce un’esperienza di gioco avvincente sia in singolo che online, rendendo ogni sfida emozionante e coinvolgente.

Approfittare di questa offerta significa assicurarsi non solo un prezzo vantaggioso, ma anche la certezza di avere una delle console più apprezzate sul mercato insieme a un gioco di punta. Le scorte, però, sono limitate: chi desidera portarsi a casa questa combinazione vincente deve muoversi rapidamente, poiché il bundle potrebbe esaurirsi in qualsiasi momento.

Non lasciatevi sfuggire questa opportunità unica: visitate subito il sito di Comet o recatevi in negozio per aggiudicarvi il bundle PS5 Digital + EA SPORTS FC 26 a soli 349€. È il momento perfetto per unire tecnologia e divertimento e celebrare il Black Friday 2025 con il massimo del gaming.

Vedi offerte su Comet