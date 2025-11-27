Avatar di Ospite PHP Boss #141 0
1
Articolo scritto da un consollaro.
"Da anni abbiamo sognato un futuro in cui il PC gaming si liberasse definitivamente dalla scrivania e invadesse il salotto"
Ma perchè? ma quando mai?
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di CavaliereErrante 51
0
Articolo scritto da un consollaro. "Da anni abbiamo sognato un futuro in cui il PC gaming si liberasse definitivamente dalla scrivania e invadesse il salotto" Ma perchè? ma quando mai?
Invece si può, basta portare la scrivania con tutto il pc nel salotto e avrai quest'ultimo "invaso" 😜😀
In passato avevo la mia "postazione" in salotto.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Andrea Riviera Tom's Hardware Logo small
0
Articolo scritto da un consollaro. "Da anni abbiamo sognato un futuro in cui il PC gaming si liberasse definitivamente dalla scrivania e invadesse il salotto" Ma perchè? ma quando mai?
Io vengo dal mondo PC e ho sempre sognato di trasferire il mio desktop in salotto per comodità.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Andrea Riviera Tom's Hardware Logo small
0
Che schifo.
Cosa? Non sapevo dell'Anti-Cheat?
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Sys_Hero #378 0
0
La soluzione è pagare. Valve paga per fare si che il suo steam os sia supportato. Se questo prezzo ha senso.. va. È un investimento iniziale dovuto credo. I numeri verranno dopo
Questo commento è stato nascosto automaticamente.