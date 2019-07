Red Dead Online: un glitch crea un fantasma tra le nevi, ecco il video

Red Dead Online è, ancora una volta, al centro di una situazione quasi da horror a causa di un glitch: ecco cosa è accaduto nel gioco Rockstar.

Red Dead Online è un grande mondo ancora in costruzione; per quanto sia già uscito da qualche tempo dalla versione Beta, non è impossibile imbattersi in un glitch o un bug: la maggior parte delle volte si tratta di piccoli fastidi, ma ogni tanto si creano situazioni uniche che sanno dare un tocco in più alla già ottima atmosfera dell’opera di Rockstar Games. Recentemente, è accaduto qualcosa del genere: un glitch ha “creato” un fantasma nella frontiera innevata del gioco.

La segnalazione, come potete vedere poco sotto, arriva da un utente della community di Reddit. Nel video possiamo vedere che il giocatore, nelle vicinanze dell’insediamento abbandonato di Colter, ha notato qualcosa di strano e, indagando, si è reso conto che un’entità invibile si stava muovendo nella neve, lasciando una lunga traccia.

Un evento da “brividi”, forse più per il freddo che per il fantasma in sé e per sé. Come infatti sostengono molti utenti di Reddit, la soluzione più probabile a questo mistero è da ricondursi al modello poligonale di un coniglio che, a causa di un glitch, è divenuto invisibile.

Non è però la prima volta che un errore nel codice crea una situazione horror in Red Dead Online. Tempo fa, infatti, in seguito a un bug che permetteva di duplicare degli oggetti, si erano create pile di cavalli morti e carbonizzati fuori dalle zone cittadine. Pare che il gioco non possa liberarsi da queste “presenze oscure”, a meno che il codice non venga ottimizzato ancora un po’! Diteci, anche a voi è capitato alle volte di ritrovarsi in situazioni un po’ strane per colpa di un glitch?