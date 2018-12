Red Dead Online: le microtransazioni distruggono il senso dell’intero gioco

Lo sappiamo, il sistema economico di Red Dead Online non è uno dei migliori in circolazione e Rockstar Games ha già fatto qualche piccolo ritocco. La verità, però, è che per ottenere ogni singolo oggetto in vendita, si dovrebbe giocare per un numero di ore veramente spropositato. Forbes pubblica, a questo riguardo, un’interessante analisi.

Per entrare in possesso di tutto quello che è disponibile in gioco, sono necessari 2134 lingotti d’oro: ammettendo di guadagnarli giocando, con un’efficienza elevatissima di uno ogni due ore, servirebbero almeno 4268 ore. Non avete voglia di farlo? Be’, ci sono le microtransazioni! Il problema non è però legato alla scorrettezza delle stesse o all’elevato costo dei lingotti all’interno del negozio in-game (circa 600 dollari, per comprare 2000 e più).

Il punto del discorso è che l’acquisto con oro elimina uno scopo al gioco stesso. Acquisire un’arma con i lingotti ci permette di evitare di accumulare denaro virtuale ma anche di salire al giusto livello per sbloccare l’equipaggiamento. Questo significa che non avremo bisogno di ottenere cash e PE, ovvero non avremo bisogno di giocare, visto che tutto quello che si ottiene dalle missioni è proprio cash e PE.

Forbes afferma quindi che, acquistati una manciata di oggetti per una spesa abbastanza contenuta, ci sentiremo soddisfatti non solo di ciò che abbiamo ottenuto ma anche della nostra esperienza in termini generali. Avendo ormai perso uno scopo, non potremo fare altro se non abbandonare il gioco. Ci si ritrova quindi a dover scegliere tra un’esperienza all’insegna di insoddisfacenti grinding e farming, oppure una scorciatoia che annulla ogni finalità all’opera.

Voi cosa ne pensate? Siete d’accordo? Oppure pensate che a conti fatti sparare nel Far West è divertente e guadagnare PE e denaro non sia un’attività poi così importante?