Red Dead Online: un giocatore completa una sfida bizzarra

Red Dead Online permette di fare molte cose, ma forse non tutti hanno pensato di poter far proprio questa cosa: ecco la sfida bizzarra di un giocatore.

Red Dead Online, componente multigiocatore di Red Dead Redemption 2, è un gioco che, sopratutto grazie ai molti aggiornamenti rilasciati regolarmente da Rockstar Games, permette di giocare e interpretare il proprio personaggio con grande libertà. Se volete inseguire i banditi, potete essere un cacciatore di taglie. Se vi piace commerciare, potete cacciare pelli rare da rivendere. Se invece siete fan degli oggetti più rari del Far West, potete divenire un collezionista. Pare però che a un giocatore tutto questo non bastasse e ha quindi deciso di fare qualcosa di diverso: viaggiare da Valentine fino a Saint Denis con in mano una ciotola di stufato.

Come saprete, quando prendi una ciotola di stufato all’interno di Red Dead Online, il personaggio la mangia in pochi bocconi. Se però mantieni il personaggio in movimento, non avrà tempo di portare il cucchiaio alla bocca. Un giocatore si è quindi chiesto se fosse possibile viaggiare tra le due città, con lo stufato in mano. La risposta, come potete vedere nel video qui sotto, è sì, si può.

Il giocatore ha tentato più volte l’impresa, riuscendo a portarla a termine dopo vari tentativi. Secondo quanto dichiarato, il viaggio ha richiesto circa 37 minuti in tempo reale. L’impresa è ovviamente resa difficile anche dalla presenza di altri giocatori, visto che non è possibile difendersi mentre si trasporta la ciotola dello stufato.

Si tratta di una sfida bizzarra e completamente fine a se stessa, ma non si può non lodare il giocatore per l’impresa e, sopratutto, per la creatività: i videogame ci fanno divertire, ma noi per primi possiamo trovare un modo tutto nostro per divertirci con essi. Che ne pensate? Proverete anche voi?