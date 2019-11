Red Dead Redemption 2: disponibile l’aggiornamento per PC

Dopo mesi e mesi di estenuante attesa, finalmente a partire dallo scorso 5 novembre Rockstar Games ha deciso di pubblicare la versione PC di Red Dead Redemption 2, titolo già disponibile da ormai un anno sulle principali piattaforme, PlayStation 4 e Xbox One.

Il titolo, nella sua versione PC, garantisce ovviamente un ottimo colpo d’occhio grazie alla potenza stessa garantita dalle GPU e dai processori di ultima generazione. In particolare, nel corso della giornata di oggi la stessa compagnia Rockstar Games ha rilasciato l’aggiornamento di novembre per la versione PC di Red Dead Redemption 2, che ovviamente apporta diverse migliorie al gioco, andando a sistemare i crash e i bug che affliggevano il titolo finora, oltre a migliorarne la stabilità in generale.

Nella fattispecie, grazie alla patch in questione (della dimensione di circa 300 MB) è stato risolto il problema derivante dalle schermate di caricamento durante il lancio della modalità Storia o di Red Dead Online, che finora aveva causato non pochi problemi ai giocatori di tutto il mondo, oltre ad altre problematiche derivanti dall’utilizzo di mouse e tastiera come input di comandi, e tanto altro ancora.

