Il concetto di "all-in-one" tocca nuove vette: questo PC ha una macchina per il caffè integrata

Il team di Nerdforge, noto per la sua abilità nel realizzare progetti sia complessi che esteticamente accattivanti, ha recentemente dato vita a un PC che, in un certo senso, unisce l'utile al dilettevole. Questa configurazione, unica nel suo genere, integra al suo interno un macinacaffè e un torrefattore.

Martina e Hansi, il duo norvegese che ha dato vita a questo progetto, hanno dovuto ingegnarsi per la realizzazione di questo "PC-caffettiera". Partendo da un imponente chassis Corsair 1000D, ogni componente del computer è stato progettato mettendo con l'idea di lasciare spazio ai componenti necessari a convertire il case in una "macchina del caffè", lasciando gli aspetti visivi e quelli puramente informatici in secondo piano, senza però trascurarli.

Per garantire la massima qualità del caffè, i ragazzi di Nerdforge hanno scelto di evitare soluzioni pronte all'uso, come le cialde, optando invece per elettrodomestici da banco destrutturati - un macinacaffè e una macchina per il caffè - e li hanno integrati attraverso l'uso di un Arduino, il quale controlla e sincronizza l'intero processo.

L'estetica non è stata lasciata al caso: i componenti dedicati alla preparazione del caffè sono stati alloggiati in strutture su misura realizzate al laser, mentre l'interno e l'esterno del telaietto del PC sono stati rifiniti con legno tinto, che richiama l'accogliente atmosfera delle caffetterie. A livello di specifiche tecniche, il computer è alimentato da un processore Intel i7-14700K e una scheda video Nvidia RTX 4070 Ti, che assicurano prestazioni elevate sia nel gaming che nell'editing video.

Studiato nei minimi dettagli

Nonostante l'entusiasmo generale, alcuni commentatori online hanno espresso preoccupazioni riguardo la praticità di avere un macchina da caffè calda all'interno di un PC. Tra i timori espressi figurano problemi di umidità e calore, che potrebbero danneggiare i componenti interni. Tuttavia, il design prevede un sistema di flusso dell'aria tale per cui l'aria calda generata dalla macchina del caffè viene indirizzata verso i ventilatori posteriori, venendo quindi espulsa all'esterno, lontano dai componenti vitali del PC.

Un altro punto di possibile preoccupazione riguarda l'accumulo di polvere all'interno del computer, considerando che la polvere potrebbe finire nel caffè. Martina di Nerdforge ha però rassicurato gli interessati, affermando di voler utilizzare questo PC-Caffettiera come suo computer principale per il futuro prossimo, e promettendo aggiornamenti tramite il loro account Instagram sul funzionamento quotidiano del dispositivo e su eventuali modifiche necessarie.

Per chi fosse interessato a replicare l'aspetto in legno del progetto di Nerdforge, consigliamo il case Fractal Design North, una versione alternativa del Fractal Design Torrent che abbiamo incluso nella nostra guida ai migliori case per PC. Oltre ad avere un design in legno simile a quello ottenuto dai ragazzi di Nerdforge, questo case è molto spazioso e offre una base solida per assemblare un PC sia performante che visivamente piacevole.