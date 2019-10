Red Dead Redemption 2: nuovi oggetti e taglie online a tema Halloween

Tramite un comunicato sul proprio sito Rockstar annuncia i nuovi contenuti che verranno inseriti nel multiplayer di Red Dead Redemption 2.

Red Dead Online, la componente multigiocatore di Red Dead Redemption 2, si arricchisce di contenuti a tema Halloween. Come si può leggere dal comunicato “gli uffici degli sceriffi di tutto il West hanno chiesto la cattura immediata di Philip Carlier, ricercato per appropriazione indebita e omicidio di un suo collega della Lemoyne Trading Company. Fin dall’omicidio, avvenuto due anni fa, Carlier vive isolato nelle paludi di Lagras.”

Questa nuova taglia leggendaria metterà a dura prova i giocatori, dato che l’uomo è considerato instabile e andrebbe avvicinato solamente dai cacciatori di taglia di livello più alto. I videogiocatori potranno prendere il manifesto da ricercato di Philip Carlier in qualsiasi ufficio dello sceriffo per far partire questa nuova ricerca all’uomo.

Non è tutto, i giocatori possono mettere le mani anche su vari oggetti di personalizzazione a tema Halloween, tra cui le maschere da disturbato e testa di porco, disponibili per un tempo limitato da Madame Nazar. Tutti coloro che sono impegnati in uno dei tre Ruoli specializzati riceveranno una maschera gratuita. I Cacciatori di taglie con una Licenza riceveranno una variante esclusiva della Maschera mostruosa, i Commercianti un’esclusiva Maschera testa di porco e i Collezionisti un’esclusiva Maschera da ballo.

Infine i possessori del Pass Fuorilegge che hanno raggiunto il rango 10 del Club otterranno una variante esclusiva della Maschera da disturbato. Chi ha raggiunto il rango 20 invece riceverà anche una variante esclusiva della Maschera dell’orrore. Tutti i giocatori che visiteranno la frontiera di Red Dead Online durante questa settimana riceveranno ulteriori 2000 XP ed in più ci sarà un aumento del 30% dei punti esperienza all’interno delle modalità:

Tutte le missioni de La terra delle opportunità

Tutte le missioni Free Roam

Serie di Sparatorie, Conquiste, letale e di gare

Varie attività Cacciatore di taglie, Commerciante e Collezionista

I membri PlayStation Plus che accedono e giocano in qualsiasi momento tra oggi e il 4 novembre riceveranno una colorazione esclusiva del giubbotto Killiman, mentre coloro che collegheranno il loro account del Social Club con Twitch Prime riceveranno gratuitamente la licenza Bounty Hunter. Cosa pensate di queste nuove aggiunte in Red Dead Online? Diteci la vostra.