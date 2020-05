Red Dead Redemption 2 Online: nuovi sconti e bonus RDO$ e Oro

Nella giornata odierna, Rockstar Games ha annunciato di aver reso disponibili nuovi sconti e bonus RDO$ e Oro per le modalità Rese dei Conti e Gare di Red Dead Redemption 2 Online, la versione multiplayer del celebre Red Dead Redemption 2. I giocatori potranno così ottenere fino al 25% in più di denaro e Oro nelle modalità Rese dei Conti e Gare, oltre ad accumulare il 100% di punti esperienza in più.

Questa settimana, inoltre, i giocatori che completeranno 3 Sfide giornaliere potranno ricevere una Carta Abilità gratis come ricompensa che sarà disponibile nella sezione Vantaggi entro 48 ore dal completamento dell’ultima sfida giornaliera. Vi segnaliamo che avete ancora un po’ di tempo per fare vostri gli articoli a tempo limitato del catalogo Wheeler, Rawson & Co. presenti già dalla scorsa settimana. Poco più sotto, vi mostriamo la lista con tutti gli articoli disponibili per l’acquisto prima dell’11 maggio.

Abbigliamento catalogo Wheeler, Rawson & Co

Tuba con piume

Cappello Owanjila

Giacca Benbow

Soprabito Eberhart

Pantaloni Concho

Calze rammendate

Stivali Bowyer

Scarpe Salter

Per quanto riguarda gli sconti invece, i giocatori potranno usufruire di alcune offerte per acquistare gli oggetti presenti in catalogo:

40% di sconto su tutte le armi a ripetizione

60% di sconto su tutti i cappelli

70% di sconto su tutti i pantaloni

Quello che va a prefigurarsi, è dunque un periodo ideale per lanciarsi in un nuovo settore risparmiando grazie agli sconti sopracitati. Inoltre, i giocatori potranno usufruire dello sconto della settimana di 5 Lingotti d’Oro su tutte le Capanne da Distillatore, sulla Licenza da Cacciatore di taglie, sul Tavolo da macellaio e infine sulla Borsa da Collezionista. Per i player molto attenti alla personalizzazione del loro accampamento, è disponibile uno sconto del 50% su tantissimi articoli offerti dalla Bottega itinerante.

Prima di lasciarci, vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle pagine per tutte le prossime novità riguardanti il mondo di Red Dead Redemption 2 Online.