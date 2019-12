Red Dead Redemption 2: disponibile la patch per PC

Nonostante gli svariati mesi di attesa da parte dei giocatori di tutto il mondo, finalmente lo scorso novembre Rockstar Games ha deciso di pubblicare la versione PC di Red Dead Redemption 2, che rispetto alle controparti per PlayStation 4 e Xbox One (uscite ormai più di un anno fa) apporta diverse migliorie dal punto di vista tecnico.

In particolare, durante la giornata di oggi la compagnia ha pubblicato una patch correttiva per la versione PC di Red Dead Redemption, che promette di risolvere gran parte dei crash e dei problemi di incompatibilità con le schede video che sono insorti nel corso di queste prime settimane dal lancio.

Red Dead Redemption 2 (2018)

La patch in questione, nella fattispecie, risolve alcune problematiche legate in particolare a questa versione. Ricordiamo che solo la settimana scorsa, alcuni sviluppatori di Rockstar Games hanno dichiarato che gran parte dei problemi di questa versione PC sono stati risolti con le ultime patch, ma continueranno a lavorare per porre fine a tutte le problematiche.

Per chi fosse interessato, tutti i dettagli della patch sono stati raccolti sul sito ufficiale di Rockstar Games, raggiungibili a questo indirizzo. E voi, su che piattaforma avete giocato a Red Dead Redemption 2? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!