Red Dead Redemption 2 su PC: svelate alcune specifiche tecniche?

Red Dead Redemption 2 arriverà su PC? I rumor continuano a puntare in tale direzione; ora, un leak sembra svelare alcune specifiche tecniche.

Red Dead Redemption 2 è uno dei grandi giochi dello scorso anno; per quanto siano passati mesi dalla sua uscita, però, non è possibile smettere di parlarne: in parte, perché la sua componente multigiocatore, Red Dead Online, continua a espandersi, in parte perché siamo ancora tutti in attesa della versione PC, spesso soggetta a rumor e speculazioni. Ora, compare un nuovo leak che ci porta a pensare ancora una volta che Red Dead Redemption 2 stia per arrivare su computer.

Tramite le pagine di un forum di GTA, un utente ha condiviso una serie di informazioni che sarebbero state carpite dalle linee di codice della companion app di Rockstar. In questa, infatti, ci sarebbero una serie di riferimenti a impostazioni grafiche, audio, dei controlli e molto altro. Tramite questi possiamo scoprire alcuni dettagli interessanti. Ad esempio, Red Dead Redemption 2 su PC dovrebbe supportare l’ultima versione delle DirectX di Microsoft, le DX12. Si parla anche di un’impostazione grafica “Ultra” predefinita, che non era presente in GTA 5.

Ovviamente questi sono solo rumor e non vanno considerati come informazioni ufficiali. Pare abbastanza scontato che Red Dead Redemption 2 venga convertito per PC, visto l’enorme successo del gioco in versione console e i buoni risultati segnalati fino a questo momento da Red Dead Online, ma fino a quando non avremo conferme ufficiali da parte di Rockstar Games non potremo esserne certi.

Diteci, voi cosa ne pensate? Credete che Red Dead Redemption 2 arriverà su PC, o come il primo capitolo snobberà i computer?