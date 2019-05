Red Dead Online: arrivano le nuove missioni Free Roam

Red Dead Online continua ad ampliarsi: questa settimana arrivano una serie di novità, varie delle quali in esclusiva temporale per PlayStation 4.

Red Dead Online è finalmente uscito dalla fase di Beta: si tratta di un momento di passaggio importante che ha anche significato l’arrivo di molti nuovi contenuti. Ovviamente, non si tratta di un punto di arrivo, ma è solamente l’inizio per Rockstar Games: lo sviluppatore è più che pronto e deciso a continuare a supportare il videogame e gli utenti, sopratutto con nuovi contenuti che saranno introdotti di periodo in periodo. Anche questa settimana ci sono tante novità: vediamole assieme.

Per iniziare, Red Dead Online vedrà l’arrivo di due personaggi molto amati della storia di Red Dead Redemption 2 e offriranno missioni nel Free Roam: potremo incontrare gli Adler e la famosa pistolera Black Belle. Parte dei contenuti, però, arriverà in anticipo su PlayStation 4: gli utenti Sony avranno accesso al Tomahawk antico e la modalità Resa dei conti associata, Niente Sprechi: Tomahawk antico. Inoltre, i giocatori PS4 potranno mettersi alla prova per primi con la Resa dei conti: Ultimo Superstite, ovvero una modalità all’interno della quale avremo una singola possibilità per vincere. Infine, sarà possibile accedere in anticipo anche al cavallo andaluso perlino, oltre a nuovi equipaggiamenti per cavalli, nuovi abbigliamenti e nuove emote.

Tutti i giocatori vedranno un aumento del 25% sui guadagni di RDO$ e Oro in tutte le missioni durante la settimana: inoltre, se giocherete con un Posse, otterrete cinque lingotti d’oro extra. Giocare in una Posse, ovviamente, è sempre vantaggioso, grazie all’aumento di RDO$ e PE, oltre alla possibilità di giocare in eventi unici per i team.

Rockstar Games riconferma inoltre il proprio impegno nel migliorare la stabilità e le performance del gioco: ad esempio, l’errore di duplicazione, che aveva avuto una conseguenza inaspettate e anche un po’ spaventosa, è stato risolto. Diteci, cosa ne pensate di queste novità?