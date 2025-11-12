Avatar di Ospite SSD_Pro #265 0
0
mah secondo me l'hanno già superato da mesi, aspettano solo di dirlo
Avatar di Ospite AR Boss #737 0
0
10.000 unità??? praticamente niente
Avatar di Ospite Lag_Ace #259 0
0
comunque la PS2 inarrivabile
Avatar di Ospite Web_Pro #594 0
0
Supererà anche PS2 a quota 160 milioni. Non ci dimentichiamo che Switch 2 costa 450-500e... e che l'entry Switch 1 è il Lite, che costa meno della metà - non c'è mica solo Switch Oled!. Finchè non ci sarà una "Switch 2 Lite", la Switch continuerà ad essere presentissima. Anzi, magari è giunto il momento di abbassare il prezzo di Switch Lite a qualcosa intorno ai 150 euro...
