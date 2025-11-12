Nintendo Switch si trova a un passo storico dal detronizzare il Nintendo DS come console più venduta nella storia dell'azienda di Kyoto, con appena 10.000 unità di distacco secondo gli ultimi dati fiscali pubblicati a fine settembre. Una situazione che ha spinto Reggie Fils-Aimé, ex presidente e COO di Nintendo of America, a esprimere pubblicamente cosa farebbe se fosse ancora ai vertici della compagnia: sfruttare ogni opportunità commerciale rimasta per garantire che Switch superi definitivamente il DS prima che la produzione venga definitivamente spostata su Switch 2 (acquistabile qui a prezzo scontato).

In un'intervista rilasciata a The Game Business, Fils-Aimé ha dichiarato che il suo spirito competitivo lo porterebbe a concentrarsi proprio su questo obiettivo simbolico. Con 154,01 milioni di unità vendute contro i 154,02 milioni del DS, il margine è praticamente nullo, ma l'ex dirigente sottolinea come Nintendo abbia ancora una carta da giocare: il Black Friday e la stagione natalizia. Durante il suo mandato in azienda, Fils-Aimé ha utilizzato proprio questi periodi di alta affluenza commerciale per smaltire le scorte finali di Game Boy Advance, Nintendo DS e Wii originale attraverso offerte aggressive.

La finestra temporale però si sta chiudendo rapidamente. Nintendo ha dichiarato nei suoi report finanziari che da questo momento in poi tutto lo sviluppo interno sarà focalizzato esclusivamente su Switch 2, segnalando di fatto la fine del ciclo vitale attivo della console originale. Le previsioni ufficiali parlano di altri 2 milioni di unità vendute entro la fine dell'anno fiscale, che porterebbero il totale lifetime a circa 156 milioni: un risultato straordinario, ma comunque lontano dai 160 milioni di PlayStation 2, che mantiene il record assoluto come console più venduta di sempre.

Con appena 10.000 unità di distacco dal Nintendo DS, Switch è tecnicamente a un soffio dal diventare la console Nintendo più venduta della storia

La questione è se Nintendo consideri prioritario questo traguardo simbolico o preferisca gestire una transizione più graduale verso il nuovo hardware. Fils-Aimé, pur ammettendo di osservare il lancio di Switch 2 "da fan", ha evidenziato come ci siano ancora margini strategici da sfruttare, soprattutto considerando il catalogo in arrivo. Titoli come Pokémon Legends: Z-A, che ha venduto 6 milioni di copie nella prima settimana, le remaster di Super Mario Galaxy e Metroid Prime 4: Beyond in uscita a dicembre sono tutti retrocompatibili con Switch originale, rappresentando potenziali driver di vendite hardware aggiuntive.

C'è però un dettaglio tecnico importante: i dati finanziari di Nintendo sono aggiornati solo fino a fine settembre, quindi è tecnicamente possibile che Switch abbia già superato il DS nei mesi successivi. La conferma arriverà con il prossimo report trimestrale, che includerà anche l'impatto delle release autunnali e del periodo natalizio. Per un'azienda storicamente attenta ai record interni e alla propria eredità storica come Nintendo, vedere Switch superare definitivamente il DS sarebbe un simbolo potente della capacità del modello ibrido di unificare i mercati console domestica e portatile.h 2