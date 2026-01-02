Il mondo magico creato da Warner Bros. Games e Avalanche Software continua a macinare numeri da record. Hogwarts Legacy ha superato il traguardo delle 40 milioni di copie vendute, consolidando la sua posizione come uno dei videogiochi di maggior successo commerciale degli ultimi anni. Si tratta di un risultato che assume ancora più rilevanza se si considera il contesto controverso che ha accompagnato il lancio del titolo, legato alle dichiarazioni della creatrice della saga letteraria J.K. Rowling su temi di identità di genere.

L'annuncio del traguardo commerciale arriva attraverso canali ufficiali, ma con una nota interessante che merita attenzione. Le cifre comunicate non includerebbero le copie distribuite gratuitamente attraverso Epic Games Store, la piattaforma digitale che periodicamente offre giochi senza costi agli utenti. Questa precisazione è significativa per comprendere l'effettiva portata delle vendite a pagamento del titolo ambientato nella celebre scuola di magia e stregoneria.

Il gioco di ruolo d'azione ha saputo conquistare il pubblico globale con la sua proposta di esplorazione libera del castello di Hogwarts e delle zone circostanti. I giocatori vestono i panni di uno studente del quinto anno che possiede un'insolita capacità di manipolare un'antica forma di magia, elemento che costituisce il nucleo narrativo dell'avventura. La possibilità di personalizzare il proprio personaggio, frequentare lezioni e affrontare minacce oscure ha rappresentato un'attrattiva irresistibile per i fan dell'universo magico.

Quaranta milioni di copie vendute senza contare le distribuzioni gratuite

Dal punto di vista commerciale, questi numeri collocano Hogwarts Legacy in una categoria d'élite nel panorama videoludico contemporaneo. Per fare un paragone comprensibile al pubblico italiano, stiamo parlando di vendite superiori alla popolazione di paesi come Canada o Polonia. Il successo è stato trasversale, coinvolgendo tutte le principali piattaforme di gioco, dalle console di ultima generazione ai PC, dimostrando l'appeal universale del franchise.

L'impatto economico per Warner Bros. Games è stato determinante in un periodo in cui l'industria videoludica attraversa una fase di trasformazione. Mentre molti publisher puntano su modelli di business basati su servizi continuativi e microtransazioni, Hogwarts Legacy ha dimostrato che esiste ancora un mercato solido per le esperienze single-player tradizionali, con una narrazione strutturata e un prezzo di vendita fisso.

Il team di sviluppo di Avalanche Software ha lavorato per anni alla realizzazione di questo progetto ambizioso, dovendo bilanciare le aspettative altissime dei fan con la necessità di creare un prodotto tecnicamente solido. La scelta di ambientare la storia nel 1800, ben prima degli eventi narrati nei romanzi, ha permesso una libertà creativa maggiore, evitando conflitti diretti con la continuity stabilita dalla Rowling nei suoi libri.

Dal punto di vista della ricezione critica, il titolo ha ottenuto valutazioni generalmente positive, con apprezzamenti particolari per la fedeltà nell'atmosfera e nella ricostruzione del mondo magico. Alcune perplessità sono emerse riguardo alla profondità di certi meccanismi di gioco e alla ripetitività di alcune attività secondarie, ma questi elementi non hanno intaccato significativamente l'entusiasmo del pubblico di massa.