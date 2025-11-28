Il mondo di Control potrebbe essere pronto a espandersi ulteriormente con un progetto misterioso che ha già acceso le speculazioni della community. Un nuovo marchio registrato in Europa con la denominazione Control: Resonant ha fatto capolino nelle scorse ore, alimentando le teorie su un possibile annuncio imminente di Remedy Entertainment in occasione dei The Game Awards 2025, previsti tra meno di due settimane.

La scoperta del trademark è opera di MP1st, che ha notato come la registrazione includa categorie piuttosto ampie: servizi per videogiochi, prodotti vari e, significativamente, produzione di intrattenimento sotto forma di serie TV e opere cinematografiche. Pur non comparendo direttamente il nome di Remedy nella documentazione, a gestire la pratica è Nordia Attorneys at Law, lo stesso studio legale utilizzato dallo sviluppatore per tutte le sue precedenti registrazioni di marchi. Un indizio che rafforza considerevolmente l'ipotesi di un coinvolgimento diretto del team di Sam Lake.

Le possibilità su cosa possa effettivamente essere Control: Resonant sono molteplici. Da un lato, Remedy ha già confermato ufficialmente lo sviluppo di Control 2, annunciato per la prima volta nel 2022 come un "viaggio inaspettato" e successivamente classificato come action-RPG nell'autunno 2023. Dall'altro, esiste già un accordo con Annapurna per la produzione di contenuti audiovisivi basati sia su Control che su Alan Wake, aperto nel 2024. Control: Resonant potrebbe quindi riferirsi a un elemento di uno di questi progetti già in cantiere, oppure rappresentare qualcosa di completamente nuovo nell'ecosistema del gioco.

Ad agosto 2024, Remedy aveva dichiarato che feature "importanti" di Control 2 erano già in forma giocabile, segnalando progressi concreti nello sviluppo

Per chi segue le vicende dello studio, vale la pena ricordare che Remedy ama disseminare indizi e collegamenti tra i suoi giochi. Un possibile teaser per Control 2 sarebbe già nascosto nel DLC The Lake House di Alan Wake 2, confermando l'approccio narrativo interconnesso che caratterizza il Remedy Connected Universe. La struttura di questo universo condiviso rende plausibile l'esistenza di progetti satellite che espandano la lore o introducano elementi narrativi collaterali, magari attraverso esperienze di dimensioni più contenute o formati alternativi.

Il timing della registrazione del marchio appare tutt'altro che casuale. I The Game Awards sono tradizionalmente uno dei palcoscenici preferiti per gli annunci più importanti dell'industria, e Remedy ha già utilizzato questa vetrina in passato per reveal significativi. Se lo studio ha effettivamente qualcosa da mostrare, l'evento condotto da Geoff Keighley rappresenterebbe l'occasione ideale per massimizzare l'impatto mediatico, soprattutto considerando la fanbase devota che Control si è costruita dal suo lancio nel 2019.

Il contesto aziendale in cui arriva questa potenziale novità è però delicato. All'inizio del 2025, il CEO di Remedy Tero Virtala ha lasciato la sua posizione dopo 11 anni in azienda, una mossa seguita a un profit warning emesso verso gli investitori proprio a causa delle vendite deboli di FBC: Firebreak. Lo spin-off multiplayer ambientato nell'universo di Control non ha infatti rispettato le aspettative commerciali, mettendo pressione sullo studio per quanto riguarda i progetti futuri e la necessità di centrare il bersaglio con le prossime uscite.