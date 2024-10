FBC Firebreak è ufficiale, è uno sparatutto co-op nell'universo di Control

Remedy Entertainment, sviluppatore di Alan Wake e Control (acquistabile su Amazon), ha annunciato il suo primo gioco multiplayer: FBC Firebreak. Il titolo, svelato durante l'Xbox Partner Preview, è uno sparatutto cooperativo in prima persona ambientato nell'universo di Control previsto per il 2025 su PC, PS5, Xbox Series X|S e al day one su Xbox Game Pass Ultimate.

I giocatori vestiranno i panni di un gruppo di soccorritori del Federal Bureau of Control, incaricati di affrontare minacce soprannaturali all'interno della Oldest House. Il trailer mostra un tono più leggero rispetto alle recenti produzioni Remedy, con armi che spaziano da mitragliatrici standard a lanciatrici di schegge, melma verde e gnomi esplosivi.

FBC Firebreak si aggiunge ai numerosi progetti in sviluppo presso Remedy.

Questo nuovo titolo si affianca agli altri progetti in corso dello studio finlandese, tra cui il remake di Max Payne 1 e 2, il sequel di Control e nuovi contenuti per Alan Wake 2 (acquistabile su Amazon). La diversificazione del portfolio di Remedy evidenzia la volontà dello studio di esplorare nuovi generi e formule di gioco, mantenendo al contempo l'attenzione sui suoi franchise di punta.