Resident Evil 2 Remake: annunciata la data della demo

Resident Evil 2 Remake promette di riportare il terrore di Raccoon City sui PC e sulle console di questa generazione. L’opera di Capcom sembra veramente avere tutte le carte in regola per convincere i fan e i nuovi giocatori. Certo, forse alcuni potrebbero temere che il gioco non sia in grado di ridare lo stesso feeling provato all’epoca della versione originale. In tal caso, c’è una bella notizia: potremo provarlo prima della sua uscita!

Capcom renderà disponibile uno speciale “evento demo” su PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam). Potremo scaricare la demo a partire dall’11 gennaio ed entro il 31. La prova, chiamata “1-Shot Demo”, darà la possibilità ai giocatori di testare il gioco per trenta minuti. Nel caso si riesca a completare la missione, si potrà usare il tempo rimasto per ripeterla. Non ci sono però limiti di morte: è possibile morire e ripartire quante volte si vuole, fino a quando non saranno finiti i trenta minuti a disposizione.

Alla fine della prova, potremo goderci un bellissimo trailer, disponibile solo in questa modalità. Il filmato sarà visionabile quante volte si vuole mentre la demo si bloccherà scaduto il tempo limite. Nella “1-Shot” controlleremo Leon S. Kennedy, un giovane poliziotto da poco giunto a Raccoon City. Riusciremo a trovare una via di fuga, nel poco tempo a nostra disposizione?