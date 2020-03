Resident Evil 3 Remake: Capcom ricompensa chi distrugge le statuette di Mr. Charlie

La tanto attesa demo di Resident Evil 3 Remake è finalmente arrivata su console, ed è scaricabile sui rispettivi store delle console da gioco Sony e Microsoft. Come ben sapete, Capcom oltre a mostrare un trailer esclusivo a tutti coloro che completeranno la demo, ha inserito anche 20 statuette distruttibili raffiguranti Mr. Charlie. In queste ore, i giocatori si sono avventurati tra le strade di Raccoon City e pare che in molti siano già riusciti ad individuarle e distruggerle.

Capcom ricompenserà chi completerà questa particolare missione con un premio speciale: saranno regalati 100 punti Resident Evil Ambassador. Per chi non lo sapesse, i punti potranno essere utilizzati nell’ambito del programma “Resident Evil Ambassador”, per ottenere nuovo materiale promozionale, ma ancor più importante, prendere parte ad eventuali Play Test di futuri titoli della casa giapponese e avere accesso ad altri contenuti esclusivi.

Vi segnaliamo che la Mr. Charlie Challenge lanciata da Capcom, avrà una durata limitata e compresa tra giovedì 19 marzo e venerdì 3 aprile (giorno dell’uscita del gioco completo). Tutti i giocatori che vorranno ottenere questo premio dovranno quindi tenere gli occhi ben aperti per non perderseli strada facendo nelle vie di Raccoon City. Chi conosce la saga di Resident Evil, sa bene che questa tipologia di obiettivi è presente in molti capitoli della serie. In Resident Evil 2 Remake, ad esempio, bisognava trovare e distruggere le 15 statue di Mr. Raccoon per sbloccare l’obiettivo “Vermin Extermination” e il bonus “Combat Knife Infinite Bonus Weapon”. I fan di lungo corso ricorderanno anche i medaglioni azzurri ben nascosti nei vari scenari di Resident Evil 4.

Infine, vi ricordiamo che Resident Evil 3 Remake è atteso a partire dal prossimo 03 aprile per PlayStation 4, Xbox One e PC. Cosa ne pensate della Mr. Charlie Challenge? Siete anche voi in cerca di queste statuette? Fatecelo sapere come sempre qui sotto, nella sezione dedicata ai commenti. Vi invitiamo, come sempre, a seguire le nostre pagine per tutte le prossime notizie riguardanti Resident Evil 3 Remake.