Resident Evil 3 Remake: “Nemesis supererà Mr X” stando agli sviluppatori

Che Resident Evil 3 Remake sarebbe stato uno dei videogiochi più attesi di questa prima parte del 2020 era scritto un pò ovunque, il terzo capitolo della serie a tema zombie di Capcom è sempre stato uno dei più amati dai videogiocatori di più generazioni, e per questo va dato merito anche a uno dei nemici più iconici del videogioco: il Nemesis. Nel remake del secondo capitolo uscito all’incirca un anno fa, Mr. X ha fatto terrorizzare nuovamente molti giocatori, ma quello che li aspetterà in Resident Evil 3 potrebbe far diventare il Tyrant una barzelletta in confronto al Nemesis, ed è quello su cui hanno lavorato duramente in Capcom.

In una recente intervista con la redazione di GamesRadar, il produttore di Resident Evil 3, Peter Fabiano, ha parlato di come lo sviluppo di entrambi i remake si sia sovrapposto a un certo punto e di come, impressionato da ciò che hanno fatto con Mr. X, il team si è autoimposto di volersi superare a tutti i costi con il Nemesis in Resident Evil 3 Remake. “Ci sono state alcune sovrapposizioni nello sviluppo di RE3 e RE2 ed entrambi utilizzano il motore RE Engine. Per questo abbiamo preso alcuni elementi quando abbiamo messo insieme il Tyrant in RE2 Remake, ma il Nemesis ha come suo marchio il terrore, è un inseguitore implacabile che può usare anche le armi”.

Durante l’intervista Fabiano a continuato dicendo “Durante lo sviluppo, il nostro direttore ha visto ciò che il team aveva fatto con il Tyrant nel remake di Resident Evil 2 e abbiamo subito avuto la determinazione di superarlo con il Nemesis. Considerando il design e l’intelligenza artificiale del Nemesis, siamo rimasti colpiti da ciò che il team che si era occupato di Resident Evil 2 aveva fatto con il Tyrant, ma volevamo assicurarci che Nemesis lo superasse. Lo vedrete quando ci giocherete.”

Vi ricordiamo che Resident Evil 3 Remake uscirà il prossimo 3 aprile sulle piattaforme PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam), e quello sarà il momento di tornare a fare i conti con uno dei nemici videoludici più temuti di tutti i tempi; siete pronti?