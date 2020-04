Resident Evil 3 Remake: prestazioni migliori su PS4 Pro rispetto a Xbox One X

Resident Evil 3 Remake sarà rilasciato ufficialmente tra due giorni e, se non lo avete ancora fatto, potete andare a leggere la nostra recensione dettagliata. Purtroppo il titolo risulta soltanto l’ombra dell’eccezionale remake del secondo capitolo risultando troppo frettoloso e decisamente meno pauroso. Se non avete potuto provarlo c’è la demo disponibile sul PlayStation Store e su Xbox Store così potrete fare due passi nella infestata Raccoon City.

Digital Foundry ha attualmente terminato i test della versione finale di Resident Evil 3 Remake scoprendo che la versione di prova rilasciata e studiata diverse settimane fa è paragonabile alla versione finale del titolo. In questo caso gli analisti hanno confermato di nuovo che la versione PS4 Pro ha prestazioni migliori rispetto a Xbox One X. Qui di seguito potete vedere un video che testimonia il tutto.

I Mastermind presenti in Resistance.

I ragazzi di Digital Foundry hanno quindi dichiarato che le prestazioni su console vedono PS4 Pro offre una esperienza più consistente, questo perché Resident Evil 3 Remake su Xbox One X dà priorità principalmente al rendering in 2160p, con la conseguenza che il frame rate potrebbe risentirne in determinati momenti. Per quanto riguarda le versioni standard delle console di casa Sony e Microsoft, il titolo garantisce performance migliore anche in questo caso su PS4. Capcom ha però spiegato che hanno seguito i vari feedback dei giocatori Xbox e rimane quindi quasi certo che l’azienda nipponica proponga degli aggiornamenti che rendano l’esperienza più stabile.

