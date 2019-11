Resident Evil 3 Remake uscirà su PS4 e Xbox One, RE 8 su PS5 e Scarlett secondo un insider

Dopo il grandissimo successo di Resident Evil 7 e Resident Evil 2 Remake, il pubblico di Capcom non vede l’ora di ottenere i due seguiti: Resident Evil 3 Remake e Resident Evil 8. Per ora non ci sono vere conferme sulla loro esistenza, ma i rumor continuano a emergere. Recentemente, ad esempio, un noto insider ha detto la propria sui due survival horror.

Parliamo di EVIL VR, il quale ha affermato che Resident Evil 3 Remake sarà l’ultimo gioco della serie per PlayStation 4 e Xbox One. Inoltre, i giocatori non devono aspettarsi l’arrivo di Resident Evil 8 “a breve”: il leaker afferma in pratica che il titolo è stato da tempo pianificato per PS5 e Xbox Scarlett.

#RE3Remake will be the last RE game for this current-gen. Don’t expect #RE8 to come anytime soon for it was always planned to be for next-gen with the updated RE Engine, in which there are few new infos on the new engine and one of them is now having the cel-shading effect.

