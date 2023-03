Nel vostro viaggio tra i cunicoli tenebrosi e le rovine antiche di Resident Evil 4 Remake vi sarete sicuramente imbattuti in alcuni tesori. Da bravi avventurieri saprete sicuramente che in ogni storico capitolo di casa Capcom si annidano tanti oggetti scintillanti e segreti bramosi di essere svelati. I preziosi celati nelle angoscianti ambientazioni di questo remake sono disparati e si possono prendere in tanti modi diversi. Essi potrebbero nascondersi in cigolanti lanterne di metallo, bauli rossi incustoditi e cassetti chiusi a chiave. Secondo poi, i tesori si dividono in un’altra sottocategoria: oggetti incastonabili e non.

Alcuni cimeli più rari hanno delle zone cave, ove sarà possibile inserire pietre preziose. Rubini, smeraldi, zaffiri e altri sono quindi utili per essere combinati ad altri tesori ed essere così vendibili a prezzi molto più alti. Ad esempio, una corona regale con incastonate le gemme di tutti i colori potrà venduta fino a 100 mila pesetas. Fortunatamente tutti sono facilmente reperibili, anche perché il mercante vi venderà le mappe complete del tesoro per ogni area in cambio di una manciata di Spinelli. Le mappe del tesoro complete sono state fatte per ogni area di gioco, ossia villaggio, castello e isola, e segnaleranno al momento dell’acquisto la posizione in mappa di tutti i diamantini (tesori). Se avrete modo di notarne alcuni con un punto esclamativo, sappiate che vuol dire che al momento sono inaccessibili. Potrebbe, infatti, richiedere chiavi piccole, chiave altarino o dispositivo cubico. Le chiavi vedremo a breve come ottenerle, la chiave altarino si troverà subito dopo la grotta delle nani di pietra (dove c’è la chiave della chiesa), mentre il dispositivo cubico sarà nel baule rosso, disposto subito dopo la prova del leone nell’area della statua chimerica. Diciamo che ogni mappa sarà acquistabile per la ricompensa di una richiesta blu qualunque in termini matematici. Solo alcuni tesori di Resident Evil 4 Remake saranno complicati da ottenere, poiché servirà una piccola chiave per aprire il cassetto che li custodisce.

I tesori più difficili in Resident Evil 4 Remake

Vi ricordiamo che nella nostra soluzione completa troverete la posizione di questo prezioso oggetto in ogni capitolo. Le piccole chiavi sono, purtroppo, estremamente difficili da reperire e sono distribuite sulla mappa per essere numericamente uguali al numero di cassetti chiusi. Evitarne una vuol dire, quindi, perdere un tesoro per quella run di gioco. Le chiavi NON rimarranno nell’inventario al termine di una partita e quindi non le avrete in NG+. Le zone da non mancare assolutamente per ottenere le chiavi piccole sono:

Al piano terra della casa con sopra l’emblema da prendere nel Capitolo 2

Nel soggiorno, vicino al camino, nella villa del capo villaggio

Nella casa del carburante per la barca

Nella chiesa dove era prigioniera Ashley, al piano terra

Nella zona dell’altare della foresta (a nord del lago, oltre la porta con lo stemma)

Nel castello, da dove avrete visto sbucare per la prima volta l’insetto a forma di ragno

Nella zona della funivia, prima di andare alla torre dell’orologio

Un altro tesoro molto complicato da reperire è quello vicino alla barca che ha bisogno di carburante. In quel molo, troverete un altare con dei pezzi esagonali mancanti per sbloccare un tesoro. Questi si trovano:

Nella zona del mercante dopo la cava

Nella zona dove otterrete la Testa del blasfemo (in alto a destra del lago)

Nella zona dove prenderete il carburante

Prendeteli tutti e risolvete l’enigma per ottenere il tesoro. Se, invece, la vostra brama di tesori in Resident Evil 4 Remake è insaziabile, Capcom vi dà anche modo di ottenere un extra per le vostre imprese.

Tesori extra in Resident Evil 4 Remake

Acquistabile a parte o nella Deluxe Edition del gioco sarà possibile mettere mano su una mappa tesori aggiuntiva, che vi indicherà la posizione di cimeli impossibili da prendere nella versione base dell’opera. Se desiderate più monete per armi e potenziamenti, oppure sognate di farcire ancora di più la vostra esperienza in terra spagnola, allora è un acquisto interessante. Utile anche perché tale aggiunta agevola il potenziamento dell’equipaggiamento e migliora la qualità delle run più complesse. Il contenuto aggiuntivo potrà essere acquistato negli store digitali in qualunque momento e presenta, oltre ai tesori, anche qualche altro cosmetico, come costumi, musiche ed effetti unici.

Ottenute le chiavi piccole e gli emblemi esagoni, il resto dei tesori in Resident Evil 4 Remake sarà visibile da subito all’inizio di una nuova run, acquistando le mappe dal mercante. Vi ricordiamo che già dopo la casa del cacciatore iniziale, sulla sinistra, potrete salutare il venditore ambulante. È però lecito interrogarsi sulla possibilità che questi preziosi non siano abbastanza e che anche quelli lasciati dai nemici possono rientrare nel conto finale. Non preoccupatevi: Spinelli e gemme lasciate dagli infetti sono puramente casuali e non sono richiesti per il conseguimento degli obiettivi principali. Se avete bisogno di altro aiuto per completare al massimo il vostro viaggio in Resident Evil 4 Remake, vi ricordiamo che abbiamo fatto la guida completa, la guida ai castellani, la guida alle richieste del mercante, la guida a tutte le armi e la guida al platino.