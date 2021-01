Resident Evil 7: nostalgia retrò? Ecco come sarebbe con visuale fissa

C’è chi è cresciuto con Resident Evil e si è innamorato della sua oramai iconica visuale fissa. Probabilmente molti di voi ricorderanno bene le serate tra le vie di Raccoon City con il cuore perennemente in gola ogni volta che si girava un angolo con la paura di trovarsi davanti qualche strana creatura. Quella sensazione di paura che ci ha accompagnato durante gli anni lo si deve principalmente alla telecamera proposta dal capolavoro Capcom, capace di accompagnarci per mano in quelle terribili avventure. Col tempo la saga ha preso sempre più la strada dell’action, iniziata con il quarto capitolo e da lì a poco cominciammo a perdere quella sensazione di claustrofobia e paura vera e propria. Nel 2017 venne rilasciato Resident Evil 7, dove veniva proposta una campagna principale in prima persona a 360 gradi, l’esperimento funzionò egregiamente.

Resident Evil 7 (2017)

Ma se vi dicessimo che un utente ha cambiato le carte in gioco proponendo una visuale con telecamera fissa in Resident Evil 7? Se siete fan dei vecchi classici horror, abbiamo quindi qualcosa di speciale per voi. Lo Youtuber Enveloping Sounds ha condiviso due video dove viene mostrato il settimo capitolo con visuale classica. Il ragazzo ha spiegato tutto dichiarando che ha utilizzato una combinazione di mod, una free camera per lo spostamento della visuale ed una third camera che raffigura il protagonista Ethan in terza persona, il risultato è a dir poco incredibile e sotto certi versi affascinante. Purtroppo, come già citato dallo stesso youtuber, non è giocabile ma rimane un modo per vedere come sarebbe stato il gioco nei gloriosi anni 90.

Insomma, si tratta di un semplice concept che però riesce ad impressionare. Qui di seguito vi posteremo un breve video pubblicato sul proprio canale Youtube e dobbiamo ammettere che ci ha emozionati parecchio. Per chi è nato tra gli anni 80 e 90 la telecamera fissa dei primi giochi horror come Resident Evil, Dino Crisis e Silent Hill era sicuramente la nostra miglior amica, capace di farci imbestialire, gioire, stupire e quant’altro. Ammettiamo che non ci dispiacerebbe provare Resident Evil 7 con quella vecchia telecamera. Sognare non costa nulla, vero?

Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti il brand Resident Evil ma soprattutto l'ottavo capitolo in uscita a maggio per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.