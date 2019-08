Resident Evil 8: Capcom svela “Project Resistance”, ecco quando vedremo del gameplay

Resident Evil 8 o Resident Evil 3 Remake? Quale dei due giochi si nasconde dietro Project Resistance? Ecco tutte le informazioni a riguardo.

All’inizio dell’anno abbiamo potuto riscoprire l’incredibile stile di Resident Evil con uno dei migliori remake mai realizzati: parliamo ovviamente di Resident Evil 2, che ha ottenuto un ottimo successo di critica e pubblico, e ha messo l’intera serie sotto i riflettori. A questo punto, i giocatori sono in attesa di ben due opere: Resident Evil 8 e Resident Evil 3 Remake. Non sappiamo cosa sia in sviluppo presso gli studi di Osaka, ma certamente qualcosa bolle in pentola in quanto la società ha aperto un nuovo sito internet teaser per “Project Resistance”, ovvero un nuovo progetto a tema Resident Evil per PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam).

Attualmente non abbiamo altre informazioni sull’esatta natura di questo progetto e, per quanto ne sappiamo, Capcom potrebbe sorprenderci tutti e annunciare qualcosa di completamente diverso da Resident Evil 8 e Resident Evil 3 Remake. In ogni caso, lo scopriremo molto presto perché gli sviluppatori hanno intenzione di svelare l’opera al Tokyo Game Show 2019 che avrà luogo a Tokyo dal 12 al 15 settembre: fra un paio di settimane, una ristretta selezione di fortunati partecipanti della fiera potranno vedere del gameplay giocato dal team.

Aggiornamento: Capcom ha confermato che mostrerà il gameplay in live il 9 settembre 2019 alle 16.00. Non manca quindi molto all’annuncio ufficiale.

Diteci, cosa preferireste? Resident Evil 8 oppure Resident Evil 3 Remake? Quale dei due giochi attendete di più?