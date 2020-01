Resident Evil Resistance non è canonico, conferma Capcom

Dopo il successo di Resident Evil 2 Remake, tutti i fan della saga di Capcom sono in attesa del terzo capitolo, in uscita ad aprile. Con Resident Evil 3 potremo (ri)vivere le avventure di Jill Valentine, ma all’interno del pacchetto sarà anche incluso Resident Evil Resistance, un gioco multigiocatore online asimmetrico. In che modo tale avventura si lega al resto della saga?

Capcom aveva già affermato che la componente single player e l’online non erano direttamente legati ma ora, tramite un’intervista rilasciata a Official PlayStation Magazine, il producer di Resident Evil 3 Remake Peter Fabiano ha spiegato che Resident Evil Resistance è “in pratica ambientato a Raccoon City ma all’interno di scenari che rendono impossibile inserirlo nell’effettiva timeline”.

I giocatori possono aspettarsi “nemici famigliari e personaggi come Mastermind”. Fabiano ha continuato spiegando che i legami tra il terzo capitolo e Resident Evil Resistance sono puramente tematici. Capcom ha deciso di includere i due giochi in un solo pacchetto poiché “se ricordate, il sottotitolo giapponese di Resident Evil 3 era Last Escape: entrambi i titoli hanno personaggi che cercano di fuggire, quindi tematicamente ha senso. Inoltre, volevamo metterci alla prova nella creazione di un gioco online ambientato nell’universo di Resident Evil.”

Tramite Official PlayStation Magazine, scopriamo anche che il modello del Nemesis non è stato creato fisicamente e poi inserito con la fotogrammetria. Fabiano afferma che il team “ha realizzato diversi concept prima che il director definisse l’attuale stile del Nemesis. Successivamente, l’art director ha dato vita al modello tramite Z Brush e poi lo ha modellato tramite Maya”.

Pare quindi che il titolo online non abbia alcun legame con la saga ma da quanto è stato mostrato pare un’esperienza molto interessante. Dovremo controllare uno dei sopravvissuti, cercando di fuggire da un labirinto di stanze e corridoio facendo fronte agli zombie e alle trappole. Se invece controlleremo il Mastermind, dovremo eliminare gli altri giocatori, anche impersonando le più iconiche creature del mondo di Resident Evil.