Dopo una serata tutta a tema Silent Hill, quest’oggi tocca ad un’altra grande saga survival horror prendersi le luci dei riflettori. Con questo nuovo Resident Evil Showcase, Capcom ha deciso di mettere a fuoco tutta una serie di importanti aggiornamenti relativi alla propria saga survival horror pluridecennale. Senza perderci ulteriormente in altri inutili preamboli, scopriamo insieme quali sono stati i giochi che sono stati mostrati questa sera.

Resident Evil Showcase | Tutti i videogiochi annunciati

Resident Evil Village Gold

In questo nuovo Showcase c’è spazio per l’ormai imminente Residentt Evil Village Gold (potete acquistare Village su Amazon). Questa nuova versione dell’ultimo capitolo principale della serie aggiunge una serie di contenuti all’esperienza. Oltre al ritorno della modalità Mercenari è stata aggiunta la possibilità di giocare all’intero titolo da una prospettiva in terza persona. Ma il punto forte di questa nu9ova edizione è il DLC di storia Shadow of Rose che ci mette nei panni della figlia di Ethan e Mia Winters, la quale sarà intenta a scoprire molti dei segreti sul suo passato e sui suoi poteri.

Re:Verse

Questo evento segna anche il ritorno di Re:Verse, l’esperienza multigiocatore che sarebbe dovuta uscire poco dopo il lancio di Village. Ora ci siamo quasi, con il titolo multiplayer che vedrà l’inizio di una fase di accesso anticipato a partire dal prossimo 24 ottobre 2022.

Resident Evil 4

Il richiestissimo remake di Resident Evil 4 è tornato a calcare il palco digitale di questo Showcase dopo mesi dal primo trailer d’annuncio. Il gioco si è mostrato con sezioni che non avevamo ancora visto, mostrandoci anche per la prima volta delle sequenze di gameplay. La base originale del quarto capitolo è tangibile, ma il lavoro di modernizzazione è di altissimo livello e si preannuncia un remake del calibro di quello visto con il secondo capitolo, che in molti lo definiscono come uno dei remake migliori mai proposti. Confermata la data di lancio, col titolo che è atteso per il prossimo 24 marzo 2023.

Con l’ultimo story trailer del remake di Resident Evil 4 si conclude anche questo Showcase tutto dedicato alla saga survival horror di Capcom. Vi ritenete soddisfatti da quanto mostrato questa sera?