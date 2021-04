Resident Evil Village avrà la modalità Mercenaries, ecco il gameplay

Resident Evil 3 Nemesis portò a tutti i fan della saga Capcom uno dei nemici più iconici, ma anche una delle modalità extra più amate: I mercenari. Nel corso degli anni questa si è aggiornata e modificata passando da un semplice extra simile al 4th Survivor del vecchio Resident Evil 2, sino al mini gioco presente nel quarto capitolo. Nello Showcase è stato presentato la nuova modalità extra di Resident Evil Village, per l’appunto chiamata The Mercenaries.

Che l’ottavo capitolo trae forte ispirazione dal quarto Resident Evil è palese, oltretutto non è nascosto neanche dagli sviluppatori stessi. Ci troviamo quindi in un villaggio europeo pieno di fascino e mistero a combattere probabilmente qualcosa di decisamente ancestrale, cercando oltretutto di scoprire di più sull’apparentemente anonimo Ethan Winters. Non stupisce quindi che una delle modalità extra più belle verrà riproposta proprio in questo gioco e dal gameplay mostrato ieri, sembra davvero un sequel di quello visto ai tempi nella settima generazione di console.

Non è stato svelato ancora, ma crediamo che anche in questa versione potremmo interpretare diversi personaggi oltre al nostro protagonista, probabilmente ognuno con caratteristiche diverse. Quello che stupisce è che è già presente un sistema di modificazione delle armi, di veri power up da utilizzare e viene consentito l’accesso al mercante fin da subito oltre che durante gli intervalli tra un orda e un altra. Il gioco si struttura in una sequenza di scontri con più nemici ambientati in tutto il villaggio con anche, a detta degli sviluppatori, la possibilità di sbloccare extra interessanti. Non si ha la certezza di quanto questo sia legato al gioco originale, ma data la forte ispirazione a Resident Evil 4, pensiamo che venga inteso come armi, vestiti o oggetti extra da poter utilizzare (forse) nella campagna principale oppure semplici trofei e obiettivi sbloccabili.

Dopo 16 anni ritornano I mercenari, sperando con la possibilità di utilizzare gli iconici personaggi della saga. Dopo il brutto esperimento di Umbrella Corps e la versione Nintendo 3DS stand alone ripresa dal quinto capitolo della saga, Resident Evil Village ci propone una modalità extra davvero interessante aumentando ancor di più le aspettative di questa nuova iterazione di un franchise che, pur con qualche passo falso, ha saputo in 25 anni donare agli appassionati momento indimenticabili. Vi invitiamo a seguire le nostre pagine per informazioni future sia sull’ottavo capitolo della saga che sulla suddetta modalità extra.