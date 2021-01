Resident Evil Village: demo in 4K nativi 60 FPS, ma sorge un dubbio

Gli utenti PS5, grazie alla demo grafica esclusiva, da stanotte stanno muovendo i loro primi passi all’interno della tenebrosa, quanto affascinante, tenuta del nuovo Resident Evil Village, ottavo capitolo numerato dell’iconico franchise horror di Capcom. Il noto canale YouTube ‘ElAnalistaDeBits‘ ha realizzato un video proprio per testare le performance della demo “Maiden” rivelandone pregi e difetti. Senza perderci in ulteriori chiacchiere, andiamo ad analizzare assieme quanto visto nel video dimostrativo!

In primis, la demo ha rivelato che il titolo avrà una risoluzione 4K nativa sulla console next-gen di casa Sony a ben 60 FPS. Per la maggior parte del tempo, la demo mantiene il frame-rate stabile e ben saldo ai 60 frame per secondo, con alcuni tentennamenti durante l’ingresso nell’androne principale. Infatti, in questo scenario sono presenti un numero elevato di luci ed oggetti,con relativa effettistica da gestire, portando il frame a 57 FPS; non male come risultato. I problemi sono più evidenti e preponderanti quando una delle dame vestite di nero attacca Ethan, portando il frame anche a 48 FPS.

Il dubbio più grande, però, risiede nelle texture che, come affermato da ElAnalistaDeBits nei commenti del video: “… sembrano aver subito qualche taglio di risoluzione rispetto al reveal trailer“. Ecco, nella versione finale del gioco, le texture verranno migliorate rispetto a quanto visto nella demo? Al debutto del titolo mancano dopotutto poco più di tre mesi, un tempo relativamente buono per ottimizzare sia i cali di frame che la risoluzione delle texture.

Quanto visto ieri durante lo Showcase dedicato a Resident Evil, ha dimostrato quanto Capcom, con Village, sia ancora capace di dare grandi esempi di arte videoludica, grazie a una direzione artistica ricercata. Il nuovo capitolo ha anche allarmato un grande numero di fan di vecchia data, terrorizzati da un eventuale stravolgimento della natura del franchise. Per ulteriori informazioni riguardo le novità annunciate ieri sera, vi invitiamo a leggere il nostro recap. Qual è stata la vostra impressione guardando il gameplay di questo Resident Evil Village? Argomentate nei commenti!